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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! Kandil'de 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz
Giriş Tarihi: 17.10.2021 17:02 Son Güncelleme: 17.10.2021 17:03

Son dakika: MSB duyurdu! Kandil'de 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz

Son dakika: MSB duyurdu! Kandil’de 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
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Son dakika: MSB duyurdu! Kandil'de 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz
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