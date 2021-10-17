Giriş Tarihi: 17.10.2021 17:02Son Güncelleme: 17.10.2021 17:03
Son dakika: MSB duyurdu! Kandil'de 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz
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Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
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Son dakika: MSB duyurdu! Kandil'de 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz