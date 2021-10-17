TÜGVA’dan 81 ilde CHP ve sosyal medya iftiralarına açıklama

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri sabah namazı sonrasında 81 ilde son günlerde sosyal medya üzerinden ve CHP tarafından vakfa yönelik yapılan iftiralarla ilgili açıklama yaptı. İstanbul'da da TÜGVA üyeleri Taksim Camii'nde kıldıkları sabah namazı sonrasında sosyal medyadaki karalama ve iftiralara karşı açıklama yaptı. Açıklamaya çok sayıda TÜGVA üyesi de destek verdi. TÜGVA adına basın açıklamasını İstanbul İl Temsilcisi Emrullah Şanlan yaptı. Grup açıklama sırasında sık sık, "Yaşasın TÜGVA, yaşasın hakikat" diye slogan attı.
"EŞYALARIMIZ GASP EDİLDİ"
TÜGVA'nın 4 Ekim'den bugüne karşılaşmadığı hukuksuzluğun kalmadığını belirten Emrullah Şanlan, "CHP'li İBB zabıtası TÜGVA Adalar Gençlik Merkezi'mizin kilitlerini hukuksuzca değiştirdi. CHP Adalar ilçe örgütü ve zabıtalar, ellerinde hiçbir tahliye kararı yokken ve yanlarında hiçbir yas yetkili olmadan TÜGVA Adalar Gençlik Merkezi'ni işgal etti "Tahliye kararı varsa gösterir misiniz?" Diyen gençlerimiz CHP'lilerce darp edildi yaralandı. Yetmedi TÜGVA'ya ait olan eşyalarımız tutanak bile tutulmadan gasp edildi. Tüm bu hukuksuzluklara karşı vakur ve sağduyulu bir şekilde direndik, hukuk içinde hakkımızı ararken gaspa çapulculuğa asla izin vermedik." dedi.
"CHP SALDIRIYA GEÇTİ"
Yalanların değil hakikatin kazanacağını ifade eden Şanlan, "Allah'ın yardımı gençlerin kararlığı sayesinde kazandık, ilçe binamızı geri aldık. O günden sonra CHP VE CHP'nin beslediği medya kelimenin tam anlamıyla saldırıya geçti. Çünkü TÜGVA CHP'lilerin jekobence, bugüne kadar biz yaptık oldu anlayışını yerle bir etmişti. TÜGVA, CHP'lilerin, 'Hukuk önünde herkes eşittir ama CHP'liler daha eşittir' dayatmasını yıkıp geçmişti. İşte CHP'liler, fondaş medyası, trolleri, yurtdışında kaçak yaşayan etki ajanları ortaya çıkan hukuksuzluğu gaspı çapulcuğu unutturmak için yeni ve daha büyük bir yalan servis ettiler çünkü akıl Hocaları Gobels'ti." diye konuştu.
"ÖRGÜTLÜ KÖTÜLÜĞÜ 17/25 ARALIK'TA GÖRDÜK"
TÜGVA'ya yönelik iddiaların masa başında hazırlanmış sahte belgelerle sunulduğunu kaydeden Emrullah Şanlan, "Aslı astarı olmayan tamamen masa başında hazırlanmış sahte belgelerle TÜGVA nezdinde milli ve manevi değerlere sahip vakıflarımızı ve derneklerimizi hedef aldılar. Biz bu örgütlü kötülüğü 17/25 Aralık sürecinde de geçmişte de görmüştük. 28 Şubat'ta MGV, yakın zamanda Ensar ve TÜRGEV, şimdi de TÜGVA hamleleriyle bizi etkisiz hale getireceklerini zannedenler bu coğrafyanın kadim kökleriyle buluşmasına asla engel olamadılar ve asla da olamayacaklar." açıklamasında bulundu.
"ÜYELERİMİZ TEHDİT EDİLDİ"
Açıklamasını sürdüren TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Emrullah Şanlan, "Ortaya saçılan bu sahte belgelerden sonra kendilerine gazeteci diyen ama hiçbir şekilde kim olduğu ne olduğu belli olmayan kişiler 81 ildeki ulaştıkları kadın ve erkek öğrencilerimizi, TÜGVA gönüllülerini telefonla arayıp rahatsız etmeye başladılar. Sosyal medya üzerinden TÜGVA üyelerimiz öldürülmekle tehdit edildiler. Yine marjinal bazı kişiler TÜGVA binalarımızı gençlerin Evi olan yurtlarımızı yakmakla tehdit ettiler. Bunlar yetmemiş olacak ki çapulcu kılıklı kişiler il binalarımız önünde toplanıp eylem yapmaya kalktılar, Ayrıca şunu belirtmek isteriz, TÜGVA üzerinden bir gizem oluşturulmaya çalışılıyor, TÜGVA kamu yararına vakıf statüsündedir ve tüm bilgilerimize web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Bu gizem oluşturma çabası da anlamsız bir operasyon ve nafile bir operasyondur." dedi.
"CHP GENEL BAŞKANINA KÜFRÜNÜ İADE EDİYORUZ"
Yapılan saldırıların amacının TÜGVA üyesi gençleri provoke etmek olduğuna dikkat çeken Şanlan, "Amaçları TÜGVALI gençleri provoke etmek olan bu provokatör sürüsünün kurdukları oyuna gelmedik ve asla da gelmeyeceğiz, oyunlarını hukuk içinde bozduk bozmaya devam edeceğiz.Tam bu sırada kendisini gençlerin demokrat amcası olarak tanımlayan CHP Genel Başkanı binlerce ortaokullu ve liseli gencin faaliyetlerine katıldığı TÜGVA'ya ve TÜGVA'lı gençlere hakaret ve küfürler içeren bir video yayımladı. CHP Genel Başkanı, gözleri pırıl pırıl parlayan Türkiye'nin geleceği olan gençlerimize "lağım" diyerek küfür etti, bu küfrünü kendisine misliyle iade ediyoruz. CHP Genel Başkanı, hızını alamadı bir de gençleri tehdit etti. Biz de bir kez daha anladık ki bu genel başkan gençlerin demokrat amcası değil çapulcuların ve vandalların faşist ideoloğudur. Bize küfür eden, bize tehditler savuran, bizi çapulculara hedef gösteren bu genel başkan şunu asla unutmasın; Biz Anadolu çocuklarıyız." açıklamasında bulundu.
"GENÇLERİMİZİN TIRNAĞI OLAMAZSINIZ"
"Biz bu milletin kendisiyiz, bu milletin değerlerini hedef alanlar şunu bilmeli ki tarih boyunca Anadolu evlatları hiç yenilmemişlerdir" diyen TÜGVA İl Temsilcisi Emrullah Şanlan, "Fikir kökleri dışarda olanlar, yurtdışından fonlananlar, yabancı devletler adına sahte dosya siyasetiyle yerli ve milli vakıflara operasyon çekmeye kalkanlar bize karşı linç kampanyası planlarken oturup bir daha düşünsünler. Bir siyasi parti genel başkanın işi gücü yokmuş gibi vakfımızla ilgili iftiralarını kınıyoruz. Bu iftiraları sürekli halkımızın önüne koyacağız. Şunu açık bir şekilde söylüyoruz size yedireceğimiz bir tane bile gencimiz yok, bırakın bir gencimizi, gençlerimizin attığı tırnak parçasını dahi size, sizin bu faşist zihniyetinize linç kültürünüze yedirmeyeceğiz. Şunları da söylemek istiyoruz, Bize kadrolaşma iftirası atanların kendilerinin elde ettikleri belediyelere soktukları liyakatsiz 10 binlerce kişiyi görüyoruz, devlet içine sızmış FETÖ'cülere nasıl sahip çıktıklarını görüyoruz. Bizim vakıflarımıza türlü iftirayla saldıranlar kendi ideolojilerindeki dernek ve vakıflarına tahsis ettikleri yerleri düzdükleri övgüleri hayretle izliyoruz." dedi.
"YURTDIŞI KAYNAKLI PROVOKASYON"
Şanlan, "Bizim vakıflarımıza "kamu kaynaklarından para verdiler" iftirası atanların kendi yönettikleri belediyeler tarafından resmi evraklarla yalanlandığını görüyoruz. Normalde utancından sokağa çıkmaması gerekenler bize saldırmaya devam ediyor bunu da hayretle karşılıyor ve telin ediyoruz. Bizim yürüyüşümüz insanlık tarihiyle uyumlu, İslam tarihiyle bütünleşik devam etmiş ve son 1000 yılda başta Anadolu toprakları olmak üzere kıtaları kuşatan geniş gönül coğrafyamıza damgasını vurmuştur. TÜGVA olarak bizler insanlık davasının nöbetini tutmaya devam ediyoruz. TÜGVA olarak bizler hak batıl mücadelesinde Hakkın yanında hakikati söylemeye devam ediyoruz. TÜGVA olarak şunu görüyoruz, yurtdışından desteklenen siyasi ve medya ayağı olan terör örgütü üyelerinin de dahil olduğu bir operasyon ve provokasyon ile karşı karşıyayız. Oyunu görüyor ve hodri meydan diyoruz. Bu oyunu da kurduğunuz tüm tuzakları da bozacağız. Tüm provokasyon çabalarına rağmen itidal ile hareket edecek. Tüm hukuksuzluklara rağmen hukuk içinde hakkımızı arayacak, gevşemeyecek, üzülmeyecek, yese kapılmayacak ve biiznillah kazanacağız." dedi.