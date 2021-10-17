TÜGVA’dan 81 ilde CHP ve sosyal medya iftiralarına açıklama

"CHP GENEL BAŞKANINA KÜFRÜNÜ İADE EDİYORUZ"

Yapılan saldırıların amacının TÜGVA üyesi gençleri provoke etmek olduğuna dikkat çeken Şanlan, "Amaçları TÜGVALI gençleri provoke etmek olan bu provokatör sürüsünün kurdukları oyuna gelmedik ve asla da gelmeyeceğiz, oyunlarını hukuk içinde bozduk bozmaya devam edeceğiz.Tam bu sırada kendisini gençlerin demokrat amcası olarak tanımlayan CHP Genel Başkanı binlerce ortaokullu ve liseli gencin faaliyetlerine katıldığı TÜGVA'ya ve TÜGVA'lı gençlere hakaret ve küfürler içeren bir video yayımladı. CHP Genel Başkanı, gözleri pırıl pırıl parlayan Türkiye'nin geleceği olan gençlerimize "lağım" diyerek küfür etti, bu küfrünü kendisine misliyle iade ediyoruz. CHP Genel Başkanı, hızını alamadı bir de gençleri tehdit etti. Biz de bir kez daha anladık ki bu genel başkan gençlerin demokrat amcası değil çapulcuların ve vandalların faşist ideoloğudur. Bize küfür eden, bize tehditler savuran, bizi çapulculara hedef gösteren bu genel başkan şunu asla unutmasın; Biz Anadolu çocuklarıyız." açıklamasında bulundu.

"GENÇLERİMİZİN TIRNAĞI OLAMAZSINIZ"

"Biz bu milletin kendisiyiz, bu milletin değerlerini hedef alanlar şunu bilmeli ki tarih boyunca Anadolu evlatları hiç yenilmemişlerdir" diyen TÜGVA İl Temsilcisi Emrullah Şanlan, "Fikir kökleri dışarda olanlar, yurtdışından fonlananlar, yabancı devletler adına sahte dosya siyasetiyle yerli ve milli vakıflara operasyon çekmeye kalkanlar bize karşı linç kampanyası planlarken oturup bir daha düşünsünler. Bir siyasi parti genel başkanın işi gücü yokmuş gibi vakfımızla ilgili iftiralarını kınıyoruz. Bu iftiraları sürekli halkımızın önüne koyacağız. Şunu açık bir şekilde söylüyoruz size yedireceğimiz bir tane bile gencimiz yok, bırakın bir gencimizi, gençlerimizin attığı tırnak parçasını dahi size, sizin bu faşist zihniyetinize linç kültürünüze yedirmeyeceğiz. Şunları da söylemek istiyoruz, Bize kadrolaşma iftirası atanların kendilerinin elde ettikleri belediyelere soktukları liyakatsiz 10 binlerce kişiyi görüyoruz, devlet içine sızmış FETÖ'cülere nasıl sahip çıktıklarını görüyoruz. Bizim vakıflarımıza türlü iftirayla saldıranlar kendi ideolojilerindeki dernek ve vakıflarına tahsis ettikleri yerleri düzdükleri övgüleri hayretle izliyoruz." dedi.

"YURTDIŞI KAYNAKLI PROVOKASYON"

Şanlan, "Bizim vakıflarımıza "kamu kaynaklarından para verdiler" iftirası atanların kendi yönettikleri belediyeler tarafından resmi evraklarla yalanlandığını görüyoruz. Normalde utancından sokağa çıkmaması gerekenler bize saldırmaya devam ediyor bunu da hayretle karşılıyor ve telin ediyoruz. Bizim yürüyüşümüz insanlık tarihiyle uyumlu, İslam tarihiyle bütünleşik devam etmiş ve son 1000 yılda başta Anadolu toprakları olmak üzere kıtaları kuşatan geniş gönül coğrafyamıza damgasını vurmuştur. TÜGVA olarak bizler insanlık davasının nöbetini tutmaya devam ediyoruz. TÜGVA olarak bizler hak batıl mücadelesinde Hakkın yanında hakikati söylemeye devam ediyoruz. TÜGVA olarak şunu görüyoruz, yurtdışından desteklenen siyasi ve medya ayağı olan terör örgütü üyelerinin de dahil olduğu bir operasyon ve provokasyon ile karşı karşıyayız. Oyunu görüyor ve hodri meydan diyoruz. Bu oyunu da kurduğunuz tüm tuzakları da bozacağız. Tüm provokasyon çabalarına rağmen itidal ile hareket edecek. Tüm hukuksuzluklara rağmen hukuk içinde hakkımızı arayacak, gevşemeyecek, üzülmeyecek, yese kapılmayacak ve biiznillah kazanacağız." dedi.