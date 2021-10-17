TÜGVA’dan asılsız haberlere tepki

"HER GEÇEN GÜN DAHA DA BÜYÜYORUZ"

Ülkenin ve milletin manevi değerlerine sahip çıkan bir nesil yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Mutlu, şunları kaydetti: "Bir yerlerden elde ettikleri yalan yanlış bilgilerle tamamen masa başında hazırlanmış asılsız ve sahte belgelerle sözde gazetecilerin, yurt dışında kaçak yaşayan etki ajanlarının, kimlerin fonladığı bilinen medya şirketlerinin bu sahte ve asılsız dosyalarla sosyal medya üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algılara, tüm şeffaflığımızla yaptığımız açıklamaların dahi çarpıtılmasına ve manipülasyonlara karşı vakur ve erdemli duruşumuzu koruyor, hakkımızdaki yalan ve iftira kampanyasına karşı hukuksal tüm girişimleri yapıyoruz. Tüm motivasyon ve enerjimizle gençliğimize hizmet etme yolunda durmaksızın yürüyoruz. Ülkemizin 81 ilinde gönüllümüzle birlik ve beraberlik içerisinde her geçen gün daha da büyüyoruz."

Mutlu, yalanların değil, hakikatin kazanacağını, provokasyonların başarılı olmayacağını sözlerine ekledi.