Angola’da yoğun gündem

Başkan Erdoğan, Angola
'nın başkenti Luanda
'ya dün akşam geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan
, Quatro de Fevereiro Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Tete Antonio
ve Türkiye'nin Luanda Büyükelçisi Alp Ay
tarafından karşılandı. Resmi temaslarına bugün başlayacak Erdoğan, Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço
tarafından resmi törenle karşılanacak. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Angola Meclisi
'ne hitap edecek Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı'nı ziyaret edecek, DEİK tarafından düzenlenecek Angola-Türkiye İş Forumu'na katılacak.