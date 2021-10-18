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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Angola’da yoğun gündem

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Angola’da yoğun gündem
Başkan Erdoğan, Angola'nın başkenti Luanda'ya dün akşam geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Quatro de Fevereiro Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Türkiye'nin Luanda Büyükelçisi Alp Ay tarafından karşılandı. Resmi temaslarına bugün başlayacak Erdoğan, Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılanacak. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Angola Meclisi'ne hitap edecek Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı'nı ziyaret edecek, DEİK tarafından düzenlenecek Angola-Türkiye İş Forumu'na katılacak.
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Angola’da yoğun gündem
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