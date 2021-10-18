Bataklık sanıkları hakim karşısında! Suçlamaları kabul etmediler

"UYUŞTURUCU İŞİNİ YAPMADIM, YAPAN DA ŞEREFSİZDİR"

Çetin Gören'le aralarında husumet olduğunu ve bu nedenle iki yıldır görüşmediklerini belirten Nejat Daş, "19 yaşındayken tutuklandım, aslında babamın suçu bana kalmıştı. Onun üzerinden bana suç isnat ediliyor. Birlikte örgüt kurucusu olduğumuz iddia edilen Çetin Gören ile 2016'da Hollanda'da bir arkadaş ortamında tanıştım. Gören, Türkiye'ye döndüğünde bir arkadaşımdan numaramı almış ve bana ulaştı. Yasadışı bir iş yapmayacağını söyledi. Ben de 'Suça bulaşırsan, yanıma gelme' dedim. Daha sonra onunla 2018'de döviz bürosu kurduk. Ardından 3 milyon sermaye taahhütlü bir şirket kurduk ama bir takım özel sebeplerden dolayı aramızda husumet gelişti. 2018'den sonra kendisiyle görüşmedim. Kesinlikle uyuşturucu işini yapmadım, yapan da şerefsizdir. İki yıldır Çetin Gören ile görüşmüyorum, kendisiyle husumetliyim, buna rağmen birlikte nasıl örgüt kuruculuğu yapabilirim ki? Yönetici olmakla suçlanıyorum ama sanıkları tanımıyorum" diyerek kendisini savundu.