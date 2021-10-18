Bayraktar için BAYKAR’da taziye ziyareti

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Haluk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

BAYRAKTAR DUYURDU



Haluk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; "Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin" dedi.

İDEALİN ÖNCÜ İSMİ



Özdemir'in ölümüne ilişkin BAYKAR'dan yapılan açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü..." ifadelerine yer verildi.

BAKANLAR TAZİYEYE GELDİ



Özdemir Bayraktar'ın cenazesi, tören ve taziye ziyaretleri için Hadımköy'de yer alan Baykar Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ne getirildi. Taziyeye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başta olmak üzere çok sayıda siyasi ismim katıldı.

Baykar Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ndeki taziye ziyaretleri devam ediyor.