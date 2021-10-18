İstanbul İl Sağlık Müdürü’nden o belediyeye ziyaret

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu,Bağımsız araştırma kuruluşları tarafından İstanbul'da koronavirüsle mücadelede en başarılı belediye gösterilen Kağıthane Belediyesi'ni ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Memişoğlu, "Pandemi ile mücadelede en güçlü silahımız aşılar. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.

Kent genelinde koronavirüse karşı aşılanma oranımız yüzde 85'e yaklaştı. İstanbul'da 14 Ekim itibarıyla 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı" dedi. Pandemi ile mücadelede çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Temizlik, dezenfekte, denetim ve sosyal desteklerin ulaştırılması noktasında sahada koronavirüsle dört koldan mücadele ediyoruz" dedi.





İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bağımsız araştırma kuruluşları tarafından İstanbul'da koronavirüsle mücadelede en başarılı belediye gösterilen Kağıthane Belediyesi'ni ziyaret edip Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile Pandemi ile mücadelede yapılan çalışmaları değerlendirdi.



Sadabad Kasrı Çamarşırhanesi'nde gerçekleşen buluşmada pandemi ile mücadele çalışmalarını konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bağımsız araştırma kuruluşları tarafından İstanbul'da koronavirüsle mücadelede en başarılı belediye gösterilen Kağıthane Belediyesi'nin çalışmalarını değerlendirdik. İlçelerde yapılan çalışmalar koronavirüsle mücadelede çok önem taşır. Tüm ilçelerde böyle başarılı çalışma yapıldığında koronavirüsle daha iyi mücadele ederiz. 'Belediye başkanımıza gerek halk sağlığının korunması gerekse sağlık çalışanlarına sunduğu destekler adına teşekkür ediyorum. Pandemi henüz bitmiş değil. Pandemi ile mücadelede en güçlü silahımız aşılar. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Kent genelinde koronavirüse karşı aşılanma oranımız yüzde 85'e yaklaştı. İstanbul'da 14 Ekim itibarıyla 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı'' dedi.



Pandemi döneminde koronavirüsle mücadelesini anlatan Mevlüt Öztekin: ''Temizlik, dezenfekte, denetim ve sosyal desteklerin ulaştırılması noktasında sahada koronavirüsle dört koldan mücadele ediyoruz. Pandemi nedeniyle; evden çıkamayan vatandaşlarımıza 120 bin gıda kolisi, 7 buçuk milyon maske, 700 bin kolonya, 25 bin meyve sepeti dağıttık. İşyeri tam kapalı esnaflarımıza 1000'er TL'lik destekte bulunduk. Öğrencilerimiz sınavlarına rahat hazırlansınlar diye online kurslar açtık. İlçemize 2 yeni aile sağlığı merkezi kazandırırken sağlık çalışanları için de yurt ve otelleri konaklama yerlerine dönüştürdük. Kağıthane'de 65 yaş üzeri güngörmüşlerimiz, engellilerimiz ile karantinada olan vatandaşlarımızın market ve eczane ihtiyaçlarının karşılanmasından hijyen ürünlerinin teminine kadar her anlamda kendilerine destek olduk. Bu saydıklarım sadece ülkemiz için değil; dünya belediyeciliği için de örnek bir çalışmadır'' dedi.