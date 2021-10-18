Özlem Gürses fena çuvalladı! Şikayet süresini kaçırmış, takipsizlik o yüzden çıkmış

YÜZLERCE ŞİKAYET DOSYASI VAR

Öte yandan, Özlem Gürses'in sadece Beykoz Adliyesinde bin 134 dosyası olduğu ortaya çıktı. Gürses'in kendisi ile ilgili yapılan yorum ve eleştirileri avukatları aracılığıyla hakaret iddiası ile şikayet ettiği anlaşıldı. Medya ve sosyal medyada provokatif dil kullanan bazı kişiler, önce kendisine hakaret edilmesini sağlayıp, daha sonra açtığı davalarla büyük miktarlarda tazminatlar kazanıyor. Bazı kişiler ve gruplar tarafından bu işin kazanç kapısı haline getirildiği biliniyor.