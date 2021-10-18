Özlem Gürses fena çuvalladı! Şikayet süresini kaçırmış, takipsizlik o yüzden çıkmış

Son dakika haberleri: Gazeteci Özlem Gürses, Youtube kanalından yaptığı yayında, kendisine yapılan hakarete ilişkin soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlandığını söyleyerek, bu karara tepki gösterdi. Bir haber kanalındaki kendisine yönelik haberin altına küfürlü yorum yazan kişinin mesajını da okuyan Gürses, mesajı okuduğu için özür diledi.
HAKİMLİK DE UYGUN BULDU
Savcılığın o kararına SABAH ulaştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya göre, "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar" karar (takipsizlik kararı), 2 Ağustos'ta verildi. Özlem Gürses'in avukatlarınca bu karara İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yapıldığı, hakimliğin 20 Eylül'de itirazı reddettiği ortaya çıktı.
Hakimliğin kararında, tüm soruşturma dosyasındaki delillere göre, itiraz edilen savcılık kararının usul ve yasaya uygun olduğu kaydedildi.
ŞİKAYET SÜRESİNİ GEÇİRMİŞ
Savcılığın takipsizlik kararında ise hakaret suçu için 6 aylık şikayet süresi olduğu, ancak Gürses'in avukatları aracılığıyla savcılığa yapılan başvurunun paylaşımın ardından 6 aydan fazla süre geçtikten sonra yapıldığı vurgulandı.
YÜZLERCE ŞİKAYET DOSYASI VAR
Öte yandan, Özlem Gürses'in sadece Beykoz Adliyesinde bin 134 dosyası olduğu ortaya çıktı. Gürses'in kendisi ile ilgili yapılan yorum ve eleştirileri avukatları aracılığıyla hakaret iddiası ile şikayet ettiği anlaşıldı. Medya ve sosyal medyada provokatif dil kullanan bazı kişiler, önce kendisine hakaret edilmesini sağlayıp, daha sonra açtığı davalarla büyük miktarlarda tazminatlar kazanıyor. Bazı kişiler ve gruplar tarafından bu işin kazanç kapısı haline getirildiği biliniyor.
TÜRK MEDYASININ GÜLNAZ ŞIRINGASI
Daha önce birçok yalan haberi dile getirmesi ve provokatif diliyle gündeme gelen Özlem Gürses, Devlet Bahçeli'ye koronavirüs aşısı yapan 'Gülnaz Şırınga' isimli hemşirenin Bahçeli'nin canını acıttığı için darp edildiği yalanını televizyon ekranında söylemiş, 'Gülnaz Şırınga' olayı gazetecilik mizahına dönüşmüştü.
Gürses, Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat trenin İstanbul Halkalı'da durduğunu da iddia etmiş ve "Halkalı'da duruyor tren. Çin'e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş" ifadelerini kullanmıştı. Gürses daha sonra da "Çin treni Çin'e varmış. Kutluyorum. Tebrik ediyorum" demişti. Gürses alay konusu olmuştu.