Son dakika: Polisi aracıyla sürükleyen eski CHP Gençlik Kolları Başkanvekili Bülent Sadıkoğlu yakalandı!

Eski CHP Gençlik Kolları Başkanvekili Bülent Sadıkoğlu, Kocaeli'de yakalama haczi olan aracı ile ilerlerken polis tarafından durduruldu. Polis ekibinin kontrol yaptığı sırada bir anda gaza basan Bülent Sadıkoğlu, polis memurunu sürükleyerek yere düşürdü. Sadıkoğlu kaçarken, polis ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sırra kadem basan Sadıkoğlu o günden itibaren her yerde aranıyordu. Sadıkoğlu saklandığı evde polisler tarafından tespit edildi. Yapılan baskında Sadıkoğlu yakalanarak gözaltına alındı.

Sadıkoğlu emniyette yapılacak sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilecek.

Polisi sürükleyen o araç CHP eski gençlik kolları başkanına ait çıktı | Video