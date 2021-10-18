Son dakika: Polisi aracıyla sürükleyen eski CHP Gençlik Kolları Başkanvekili Bülent Sadıkoğlu yakalandı!

Eski CHP Gençlik Kolları Başkanvekili Bülent Sadıkoğlu, Kocaeli'de yakalama haczi olan aracı ile ilerlerken polis tarafından durduruldu. Polis ekibinin kontrol yaptığı sırada bir anda gaza basan Bülent Sadıkoğlu, polis memurunu sürükleyerek yere düşürdü. Sadıkoğlu kaçarken, polis ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sırra kadem basan Sadıkoğlu o günden itibaren her yerde aranıyordu. Sadıkoğlu saklandığı evde polisler tarafından tespit edildi. Yapılan baskında Sadıkoğlu yakalanarak gözaltına alındı.
Sadıkoğlu emniyette yapılacak sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilecek.
Polisi sürükleyen o araç CHP eski gençlik kolları başkanına ait çıktı | Video
NE OLMUŞTU?
Kocaeli'nde trafik polisleri Ömer Türkçakal Bulvarı Naile Kafe önünde yaptıkları uygulamada, içerisinde CHP Kocaeli eski İlçe Genlik Kolları Başkanlığı yapan Bülent Sadıkoğlu'nun kullandığı 06 CHP 50 plakalı araç durduruldu.
Polis Memuru Bedir Yıldız durdurduğu aracın İstanbul Anadolu 21. İcra Dairesinden hacizli yakalamalı olduğunu tespit ederek araca işlem yapmak istedi.
Bu sırada araç sürücüsü Bülent Sadıkoğlu aracı hareket ettirerek polis Memuru Bedir Yıldız'ı 30 metre sürükledi. Ölümden dönen polis memuru, sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.
TBMM GİRİŞ KARTI BULUNDU
Güvenlik kameralarına da an be an yansıyan olay sonrasında harekete geçen emniyet güçleri, Yuvacık istikametine kaçan 06 CHP 50 plakalı aracı Vezirçiftliği mahallesi, Papatya sokakta buldu.
Park halinde kapıları açık halde terk edilmiş olarak bulunan araç içerisinde yapılan aramada Türkiye Büyük Millet Meclisi araç giriş kartı bulundu.
CHP'NİN ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKAN VEKİLİ ÇIKTI
Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis memuru Bedir Yıldız'ın yapılan tetkiklerinde sağ omuzunda kırık olduğu ve sağ dirseğinde çatlak olduğu tespit edilerek tedavi altına alındı.
Araç sürücüsü Bülent Sadıkoğlu'nun CHP'de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yaptığı öğrenildi.
Aracıyla çarptığı polisi sürükleyen eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Bülent Sadıkoğlu yakalandı!