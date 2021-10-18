Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Azerbaycanlı heyeti kabul etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla imzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı savcılarından 11 kişilik heyet Türkiye'ye geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı Bilim-Eğitim Merkez Stratejik Planlama ve Risk Tanımlama Dairesi Başkanı Dadaşov Ferid Zemanioğlu başkanlığındaki 11 kişilik heyet, 17-27 Ekim tarihleri arasında çalışmalar gerçekleştirecek.





Heyeti ilk olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında İdari Savcılar Bahattin Azizağaoğlu, Ömer Kara ve Semih Mutlu karşıladı. Daha sonra toplantı salonunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından kabul edilen heyet ile bir toplantı gerçekleştirildi. Başsavcılık binasındaki kabule, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Cumhuriyet Savcıları da katıldı.