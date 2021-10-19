10 ülkenin hadsiz çağrısına sert tepki

ABD Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan Almanya
, Danimarka
, Finlandiya
, Fransa
, Hollanda
, İsveç
, Kanada
, Norveç
ile Yeni Zelanda
Büyükelçilikleri'nin imzası bulunan açıklamada, Osman Kavala
'nın derhal serbest bırakılması yönünde Türkiye
'ye çağrı yapıldı. ABD dahil 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, bu hadsiz bildiriye sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Çelik şunları ifade etti: "Tüm diplomatik makamların ülkemizin egemenliğine, Türk yargısının bağımsızlığına saygı duymaları ve içişlerimize müdahaleden kaçınmaları zorunludur. Aksi bir tutum, diplomasiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur. Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez.
Türkiye Cumhuriyeti egemen bir hukuk devletidir ve yargısı bağımsızdır." Adalet Bakanı Gül de yaptığı açıklamada Türkiye'deki mahkemelere tavsiye ve telkinde bulunmanın hiçbir büyükelçinin haddi olmadığını belirtti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise "Mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir, büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın.