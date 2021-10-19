Gürbüz Sevilay tahliye edildi

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Gürbüz Sevilay, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu ardından savunma yapması için sanığa söz verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını söyleyen Sevilay, Özbekistan imamı olduğuna dair dava dosyasına giren ihbarın, husumetli olduğu yakın bir akrabası tarafından yapıldığını belirtti.

TAHLİYE EDİLDİ

Ülke imamı olmadığını öne süren Sevilay, önceki beyanlarında Özbekistan imamlarını deşifre ettiğini söyledi. Birçok sağlık sorunun bulunduğunu, tedavi olmak için tahliye olmak istediğini belirten Sevilay, adalete güvendiğini söyledi. Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme, ara kararını açıkladı. Buna göre hazırlık aşaması ve yargılama boyunca etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanlar ile tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak sanık Sevilay, 'Konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kapsamda Gürbüz Sevilay'a elektronik kelepçe takılacak