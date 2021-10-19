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Giriş Tarihi: 19.10.2021 08:45 Son Güncelleme: 19.10.2021 08:47

Haluk Bayraktar’da duygusal paylaşım! “15 yıldır yatıp kalktığı fabrikasından uğurlayacağız”

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Haluk Bayraktar’da duygusal paylaşım! “15 yıldır yatıp kalktığı fabrikasından uğurlayacağız”

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın oğlu Haluk Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden duygusal bir tweet paylaştı. Bayraktar, babasının son yolculuğuna ömrünü vakfettiği projeleri gerçekleştirdiği fabrikasından uğurlanacağını kaydetti.

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Haluk Bayraktar dün sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bayraktar'ın cenaze namazının bugün öğlen Fatih Camii'nde kılınacağı öğrenildi.



Haluk Bayraktar, Twitter hesabı üzerinden attığı bir diğer tweetinde ise duygulandırdı. Özdemir Bayraktar'ın 15 yıldır fabrikada yatıp kalktığını kaydeden oğul Bayraktar, "Son yolculuğuna da ömrünü vakfettiği projeleri gerçekleştirdiği fabrikasından uğurlayacağız" ifadelerini kullandı.



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"Nefsin izzeti yoktur ancak yaptığın işin izzeti vardır."
Özdemir Bayraktar (1949-2021)
Babam 15 yıldır fabrikada yatıp kalkıyordu. Son yolculuğuna da ömrünü vakfettiği projeleri gerçekleştirdiği fabrikasından uğurlayacağız.
Mekanın Cennet Olsun Babacım...


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Haluk Bayraktar’da duygusal paylaşım! “15 yıldır yatıp kalktığı fabrikasından uğurlayacağız”
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