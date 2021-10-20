Belgelerle kanıtlandı! CHP’li belediyelerden mason Lions Kulübü’ne destek yarışı

Yerli ve milli ne varsa karşısında duran Cumhuriyet Halk Partisi, son günlerde sistematik olarak Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef tahtasına koymuş, asılsız iddialar ve iftiralarla kara propaganda faaliyeti yürütmüştü.

2011'DEN BU YANA İŞBİRLİĞİ...

Ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye Türkiye'nin 81 ilinde 570 ilçesinde bulunan gençleri sportif, sanatsal ve kültürel alanda destekleyen yerli ve milli TÜGVA'ya savaş açan bu zihniyetin masonik bir yapılanma olan Lions Kulübü ile 2011 yılından bu yana işbirliği içerisinde olduğu ortaya çıktı.