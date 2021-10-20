Dışişleri’nden 10 büyükelçiye ‘Kavala’ tepkisi Hadsizlik

GEZİ olaylarının organizatörü ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin destekçisi tutuklu olarak yargılanan Osman Kavala
'nın serbest bırakılması yönünde ortak açıklama yapan 10 Avrupa ülkesinin büyükelçisine Dışişleri Bakanlığı gereken cevabı verdi. Bakanlığa çağrılan Amerika Birleşik Devletleri
, Almanya
, Danimarka
, Finlandiya
, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın diplomatik misyon şefleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı ile görüştü. Görüşmede, yapılan açıklamadan duyulan rahatsızlık ve tepki dile getirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
SAMİMIYETSİZ YAKLAŞIM
10 ülkenin Büyükelçileri/ Maslahatgüzarlarına, sosyal medya üzerinden yapılan ve bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, söz konusu açıklamanın Büyükelçilerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir.
Adı geçenlere, Anayasamızda da kayıtlı olduğu üzere, Türkiye'nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış ve Türk yargısının bu tür sorumsuz açıklamalardan etkilenmeyeceği hatırlatılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, bazı ülkelere yönelik verdiği ve yıllardır uygulanmayan kararlarını görmezden gelenlerin, sadece Türkiye ile ilgili davalara odaklanmalarının ve özellikle Kavala davasını sürekli ve ısrarla gündemde tutmaya çalışmalarının samimiyetsiz ve çifte standartlı bir yaklaşım olduğuna dikkat çekilmiş, Büyükelçiler/Maslahatgüzarlar Viyana Sözleşmesi kapsamında görevlerinin sorumlulukları içerisinde kalma konusunda uyarılmışlardır. ANKARA