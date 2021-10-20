Giriş Tarihi: 20.10.2021

Dışişleri’nden 10 büyükelçiye ‘Kavala’ tepkisi Hadsizlik

Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan 10 ülkenin büyükelçilerine, bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili yaptıkları hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu iletildi