İzmir Büyükşehir’e Sayıştay şoku!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İKSEV ve İZTAV arasında 2019 yılında yapılan protokol ile ilgili olarak şok gelişme yaşandı. Kentteki kültür-sanat faaliyetlerine katkıda bulunmak ve birlikte ortak çalışmalar yürütmek amacıyla İKSEV'e 375 bin TL ve kentteki turizm faaliyetlerine destek olunması amacıyla da İZTAV'a 800 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 175 bin TL para aktarılması kararlaştırılmıştı. İki vakıf ile yapılan protokol sonucu aktarılan paralar, devlet kurumlarını denetleyen Sayıştay'ın radarına takıldı.

Aziz Kocaoğlu

ZİMMET ÇIKTI

Aktarılan para ile ilgili olarak zimmet çıkaran Sayıştay, karara imza atan dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olmak üzere meclisteki belediye başkanları, meclis üyeleri ile bürokratlara da zimmet çıkardı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Alınan karara itiraz edilmesi üzerine Sayıştay, kararı yeniden gözden geçirdi. İtiraz 3'te 2 çoğunluk ile reddedildi. Alınan karar gereği Sayıştay Savcılığı'nın çalışması sonrası meclis kararında imzası bulunanlara tebligatlar gönderildi. Önümüzdeki günlerde mahkeme duruşmasında içlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile geçen dönem ilçe belediye başkanlığı yapan isimlerin yanı sıra meclis oylamasında önergeye evet oyu kullanan imzacıların ifadesine başvurulacak. Savunmalar ise duruşmalı olarak gerçekleşecek. Eğer duruşmalar sonrasında da sonuç değişmezse zimmet kesinleşecek. Ardından da oluşan zarar Kocaoğlu ve beraberindekilerden tazmin edilecek.