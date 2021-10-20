Kayseri’de FETÖ operasyonu 4 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 5 kişiye yönelik operasyon yapıldı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikametlerine eş zamanlı baskın yapılan şüphelilerden evlerinde bulunan 4'ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere TEM şubeye götürülürken, firari olan diğer şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.