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Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:05

Kayseri'de FETÖ operasyonu 4 gözaltı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de FETÖ operasyonu 4 gözaltı

Kayseri'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişiden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 5 kişiye yönelik operasyon yapıldı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikametlerine eş zamanlı baskın yapılan şüphelilerden evlerinde bulunan 4'ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere TEM şubeye götürülürken, firari olan diğer şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

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Kayseri'de FETÖ operasyonu 4 gözaltı
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