Millet İttifakı’ndaki adaylık krizinde yeni perde! Kılıçdaroğlu’ndan ’Güç bende’ mesajı: İmamoğlu benden izin aldı...

CHP'LİLER İMAMOĞLU'NU KARŞILAMADI, HDP'LİLER İLE GEZDİ

Tüm bu tartışmaların gölgesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önce Karadeniz daha sonra ise Güneydoğu turu yaptı. İmamoğlu'nu son ziyaret ettiği Diyarbakır'da CHP teşkilatı değil, HDP karşıladı. İmamoğlu neredeyse tüm programını HDP'liler ile geçirdi.

CHP teşkilatının İmamoğlu'na mesafeli olmasının nedeninin Genel Merkez'den gelen uyarı olduğu iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun il il gezmesi ve Cumhurbaşkanı adayı gibi davranmasından rahatsız olduğu belirtildi.

KILIÇDAROĞLU, 'GÜÇ BENDE' MESAJI MI VERDİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Benden izin aldı. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili bir talebi olmadı' çıkışı ile CHP'nin patronunun kim olduğunu hatırlattığı değerlendirmesi yapılıyor.

AÇIKLAMA SONRASI KAFALAR KARIŞTI

Açıklama sonrası bir diğer tartışma yaratan konu ise, 'İmamoğlu, izin aldıysa neden CHP teşkilatı İmamoğlu'nu karşılamadı?' sorusu oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu soruya da vereceği yanıt merakla bekleniyor.