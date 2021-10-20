Millet İttifakı’ndaki adaylık krizinde yeni perde! Kılıçdaroğlu’ndan ’Güç bende’ mesajı: İmamoğlu benden izin aldı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener basın toplantısı düzenledi. Bir basın mensubu Kılıçdaroğlu'na, İBB Başkanı İmamoğlu'nun son zamanlarda gerçekleştirdiği il gezileri hatırlatılarak, "Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir talebi var mı?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu bu soruya, "Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Giderken de zaten benden izin aldı" cevabını verdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU SORUSUNA YANIT
CHP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında soruları yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, il il ziyaretler gerçekleştiren İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'cumhurbaşkanı adayı olmak istediği' ile ilgili soruya, "Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Giderken de zaten benden izin aldı" şeklinde yanıt verdi.
Bu açıklama pek çok soruyu ve kafa karışıklığını da beraberinde getirdi.
AKŞENER, 'İMAMOĞLU ADAY OLSUN İSTİYOR' İDDİASI
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son çıkışları ve izlediği siyaset ile 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ise ortağı İYİ Parti'nin sıcak bakmadığı belirtiliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 'Oğlum' dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmak istediği, 'Fatih' benzetmesini de İmamoğlu'nun elini güçlendirmek için yaptığı değerlendiriliyor.
CHP'LİLER İMAMOĞLU'NU KARŞILAMADI, HDP'LİLER İLE GEZDİ
Tüm bu tartışmaların gölgesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu önce Karadeniz daha sonra ise Güneydoğu turu yaptı. İmamoğlu'nu son ziyaret ettiği Diyarbakır'da CHP teşkilatı değil, HDP karşıladı. İmamoğlu neredeyse tüm programını HDP'liler ile geçirdi.
CHP teşkilatının İmamoğlu'na mesafeli olmasının nedeninin Genel Merkez'den gelen uyarı olduğu iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun il il gezmesi ve Cumhurbaşkanı adayı gibi davranmasından rahatsız olduğu belirtildi.
KILIÇDAROĞLU, 'GÜÇ BENDE' MESAJI MI VERDİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Benden izin aldı. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili bir talebi olmadı' çıkışı ile CHP'nin patronunun kim olduğunu hatırlattığı değerlendirmesi yapılıyor.
AÇIKLAMA SONRASI KAFALAR KARIŞTI
Açıklama sonrası bir diğer tartışma yaratan konu ise, 'İmamoğlu, izin aldıysa neden CHP teşkilatı İmamoğlu'nu karşılamadı?' sorusu oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu soruya da vereceği yanıt merakla bekleniyor.