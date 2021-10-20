Türkiye, Afrika’ya önemli katkılar sunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, Togo
'da Türkiye Maarif Vakfı Caisse Kampüsü
'nün açılışını gerçekleştirdi. "Eğitimin kalitesi ve yaygınlığı, kalkınmanın öncü kuvvetidir" diyen Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu noktada ülkemiz, Afrika
'ya yönelik önemli katkılar sunuyor. Türkiye
burslarıyla Afrika ülkelerindeki başarılı öğrencilere eğitim desteği veriyoruz. Son 10 yılda, 54 Afrika ülkesinden 314 binden fazla öğrenci, burslarımıza başvurdu. Bu öğrencilerden 13 bin 982'si burs imkânından faydalandı. Halihazırda 4 bin 403 Afrikalı öğrenci, Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora gibi farklı seviyelerde öğrenimlerini sürdürüyorlar. Ülkemizin, Afrikalı öğrenciler arasında popüler olması, bizim için son derece sevindirici."
'ZİYARETÇİ GİBİ DEĞİL BİR ANNE GİBİ GELDİNİZ'
MAVEDA Gloria adlı 12 yaşındaki Togolu kız öğrencinin Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Caisse Kampüsü'nün açılışını gerçekleştiren Emine Erdoğan'a yazdığı mektup duygulandırdı. Gloria, mektubunda "Burada sizin açtığınız okulda okuyacağım için çok heyecanlıyım. Türkçe öğreneceğim ve Türkiye'ye geleceğim. Afrika'ya bir ziyaretçi gibi değil, bir anne gibi geldiğinizi biliyorum. Bu sebeple buradaki varlığınız beni çok heyecanlandırıyor. Geleceğimiz sizinle birlikte daha güzel olacak" dedi.