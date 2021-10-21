Bir garip anıt ihalesi! 5 günde deprem anıtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim 2020'de 117 vatandaşın ölümüne, yüzlerce apartmanın da ağır hasar almasına neden olan İzmir Depreminin yıl dönümüne sayılı gün kala deprem anıtı alım ihalesine çıktı. Kamu İhale Kanunu'nun 21/F maddesine göre pazarlık usulü gerçekleştirilen ihaleyi 400 bin 500 lira bedelle İstanbullu bir inşaat şirketi aldı. İhaleye sadece bir firmanın teklif vermesi dikkat çekti. Anıtın yapım süresi şartnamede 5 gün olarak belirlendi. Yapımı aylar sürecek sanatsal bir eser için 5 günlük yapım süresi konması kafa karıştırdı.

400 BİN 500 TL

Tunç Soyer başkanlığındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi tartışma yaracak yeni bir ihaleye daha imza attı. Bünyesinde binlerce çalışan dururken geçtiğimiz aylarda yola trafik emniyet konisi dizmek ve kent genelindeki heykelleri saymak için ihaleye çıkman İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depreminin yıldönümüne sayılı gün kala deprem anıtı için ihale yaptı. 22 Eylül'de gerçekleştirilen ihaleyi 400 bin 500 TL bedelle İstanbul'da faaliyet gösteren Detay Kalıp Yapı Süsleme İnşaat Turizm Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı.

5 GÜNDE ANIT

Kısa adı EKAP olan Elektronik Kamu Alımları Platformunda yer alan bilgilere göre sonuç ilanı 19 Ekim 2021 tarihinde yayınlandı. Kamu İhale Kanununun 21/F maddesine göre pazarlık usulü gerçekleştirilen ihaleye tek teklif yapılmış olması dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi yüklenici firma ile 15 Ekim'de sözleşme imzaladı. Anıtın yapım süresi şartnamede 5 gün olarak belirlendi. Yapımı aylar sürecek sanatsal bir eser için 5 günlük yapım süresi konması kafa karıştırdı. Üstelik eserin teslimi ve montajının da bu beş günlük süre içinde olması bu kadar da olmaz dedirtti.

HAYATIN DOĞAL AKIŞINA AYKIRI

İzmir depremini simgeleyen anıtın aynı zamanda sanatsal bir eser olduğuna dikkat çeken uzmanlar; "İzmir Büyükşehir Belediyesi bu anıtı mal alımı kapsamında gerçekleştiriyor. Her şeyden önce anıt sanat eseri kapsamına girer. Anıt alınmaz yaptırılır. Sanatsal değer taşıyan bir eserin heykeltraş sanatçısı tarafından değil de inşaat şirketi tarafından yapılıyor olması da çok ilginç bir durum. İşin teslim süresine gelince, Böyle bir eserin 5 günde yapılıp montajının gerçekleştirilmesi hayatın doğal akışına aykırı bir durum. Ortaya nasıl bir şey çıkacak merak ediyorum." Diye konuştu.