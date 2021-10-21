Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kayseri Şeker Fabrikasının FETÖ sanığı eski genel müdürünün yargılandığı dava
Giriş Tarihi: 21.10.2021 14:00

Kayseri Şeker Fabrikasının FETÖ sanığı eski genel müdürünün yargılandığı dava

AA
Kayseri Şeker Fabrikasının FETÖ sanığı eski genel müdürünün yargılandığı dava

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Kayseri Şeker Fabrikasının eski genel müdürünün yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Kayseri Şeker Fabrikasının eski genel müdürünün yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuksuz sanık L.B. ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında duruşma salonuna basın mensuplarını almadı.

Suçlamaları reddeden ve örgüt üyesi olmadığını öne süren sanık L.B. beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri Şeker Fabrikasının FETÖ sanığı eski genel müdürünün yargılandığı dava
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA