Okulların kapanması söz konusu değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Bilim Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda 'Okullar açık kalacak mı?' sorusu ile müracaat edilmesinden şikâyetçi. En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Vakaların neredeyse yarısının 30 yaş altı olmasına rağmen kayıplarda ileri yaştakilerin çoğunlukta olduğunu belirten Koca, "Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz" diyerek gençleri mücadelede ön safa davet etti. Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar ile risk grubundakilere grip aşıları tanımlanmaya başlandığını açıkladı.
29 BİN 760 YENİ VAKA, 214 VEFAT
Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 803 oldu. 18 yaş üstü nüfusta 2. doz aşı uygulananların oranı yüzde 76.86, 1. doz aşı yapılanların oranı yüzde 88.63 olarak gerçekleşti.