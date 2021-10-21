Polis çalınan 29 aracı sahiplerine teslim etti

Adana'da yaşayan ve ihtiyarlar çetesi olarak adlandırılan üç kişilik oto hırsızlık çetesi M.A.İ (45), M.C.A (63) ve N.A (55) ellerinde bulunan hasarlı arabaların marka ve modellerini önce İstanbul'da bulunan suç ortaklarına haber vererek onların araçları çalmaları için hazırlık yapmalarını sağladı. Şifreli konuşmalar ve parolalar ile hazırlıklarını tamamlayan hırsızlar ardından İstanbul'da çalınmak üzere hazırlanan arabaları almak için Adana'dan uçağa bindiler ve yanlarında getirdikleri aynı marka ve model olan araca ait plakaları çalıntı araçlara takarak Adana'ya kara yolu ile geri döndüler. İstanbul'dan sürekli olarak aynı marka ve model araçların çalındığını fark eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri ise hemen harekete geçti. Detaylı bir çalışma ve teknik takip sonucunda yakalanan ihtiyarlar çetesini ve çaldıkları otomobiller ele geçirildi.

Hırsızların bu yöntemle yaklaşık 29 aracı çaldıkları ve sahte plaka taktıkları tespit edildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çeşitli operasyonlarda 29 aracın tamamını ele geçirdi. Araçlar sahiplerine teslim edildi.



2 YILDIR KAYIPTI BULUNDU



Bir buçuk yıl önce çalınan aracı bulunan mağdur Bayram Tuncer, "2019 yılının Kasım ayında çalındı arabam. Anahtar ve yedek anahtar bendeyken nasıl çalındı hala hayret ediyorum. Sabah saat 06.00 sularında çalındı. Bir buçuk yıl sonra ise aracımın Adana'da bulunduğu ortaya çıktı. Fakat arabamızı başka bir arabayla parçalarını değiştirmişler. Şu an arabamı trafiğe de çıkartamıyorum. Zararım baya da büyük. Şu an arabamın değeri 100 bin liraya yakın. Organize bir suç olduğu belli. Hırsızların yanına kar kalmasın istiyorum ve bu konuda emniyetimize çok teşekkür ediyorum. O kadar titizlikle yürütmüşler ki ben arabamdan umudu kesmiştim. Ama onlar umudunu kesmemişler ve çok güzel bir takip yapmışlar" dedi.



"AYNI MODEL BAŞKA ARAÇ İLE DEĞİŞMİŞLER"



Arabalarının bulunmasını gözyaşlarıyla karşılayan Emine- Fikret Uzun, "Köye gidecektik. Akşamdan arabamızı yerleştirdik. Koyduk içerisine her şeyimizi dedik ki sabah kalkınca namaz kılıp çıkarız. Hani erken yol alalım ki trafiğe kalmayalım dedik. Hazırlandık, çıkacaktık ve bir baktık yok arabamız. Arabada da bir sürü şeylerimiz vardı. Bir koli mutfak eşyam vardı, bavullar, valizler, tüpler, sular , pasta, börek, poğaça, üzüm her şey. Çok üzüldüm. Numaralarını değiştirmişler ama hep. Şimdi trafiğe çıkardık arabamızı. Bütün emniyet ekibimize teşekkür ederiz. Çok mutluyuz." diye konuştu.