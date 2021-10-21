Şemdinli’de PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen operasyonlar kapsamında Şemdinli İlçesi kırsal alanında kayalık araziye gizlenmiş vaziyette bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen;

1 adet 120 mm. havan mühimmatı, 3 adet 60 mm. havan mühimmatı,1 adet antitank roketatar mühimmatı, 47 adet 14.5 mm Docka mühimmatı,105 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, 17 adet havan mühimmatı hassas tapası, 25 kg. amonyum nitrat, 20 metre elektrik kablosu, 5 adet koli bandı, 3 adet demir boyası ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar devam edildiği belirtildi.