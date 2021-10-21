Vatandaştan Babacan’a tepki: Seni çoban bile yapmazlardı

Partisinin Ankara
'daki ilçe kongresine katılan DEVA Partisi
Genel Başkanı Ali Babacan, vatandaşın tepkisine maruz kaldı. Kahramankazan
'daki kongre öncesinde ilçede esnaf ziyareti yapan Babacan'a pazar alışverişi yapan vatandaş tepki gösterdi. Pazar alışverişi yapan bir vatandaş Babacan'a "Nankör olmayın. Seni bu hale getiren Erdoğan'dır. Nankörsün" diyerek tepki gösterdi. Pazarcılık yapan başka bir vatandaşın "Allah akıl fikir versin. Seni davar çobanı olarak tutan bile olmazdı.
AK Parti
'de itibar kazandın. AK Parti'nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin?" sözleri karşısında Babacan zor anlar yaşadı. Pazar yeri ziyareti sırasında bir vatandaşın yönelttiği soru karşısında Babacan soğuk terler döktü. "Kılıçdaroğlu'na payanda mı olacaksın?" sorusuna Babacan, "Şu an yalnız yürüyoruz. İlerde ne olacağını bilemeyiz" diyerek yanıt verdi.