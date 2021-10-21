Zeybek: TÜGVA’ya saldıranların amacı, gençlere yardım etmek değil

AK Parti MKYK Üyesi Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, TÜGVA'ya yapılan saldırılar ile ilgili açıklamada bulunarak, amacın gençlere yardım etmek olmadığını belirtti. İlimizde yıllarca Kocaelispor üzerinden gelir toplayan bir vakfın geçmişte öğrencilere bir yurt dahi yapmadığına dikkat çekerek, "Bu vakfın kime ve ne kadar burs verdiği bir yana, Kocaelispor'u kapı dışarı ettikten sonra tesisleri öğrencilere açtı da biz mi kaçırdık?" dedi. Buna karşılık hem ilimizde hem de ülke genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gençlere verilen önemin yurt sayısından, eğitim katkı payına kadar her yerde kendini gösterdiğini vurguladı.

TÜGVA OLAYLARI NASIL BAŞLADI

Zeybek şunları söyledi: "Belirli bir kesim tarafından Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA) yönelik itibarsızlaştırma girişimlerinin sıklığı, son dönemde gözle görülür şekilde arttığını görüyoruz. Bu girişimler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 6 Ekim 2021 tarihinde Büyükada'daki Şehir Hatları Vapur İskelesi'nin üst katında bulunan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliğini hukuksuz bir şekilde işgali ile dozunu artırdı. Mahkeme kararını tanımayan söz konusu hukuksuz işgal sürecine karşı TÜGVA genel merkez yönetimi Adalar İl Temsilciği önünde kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın açıklaması düzenledi. Bu basın açıklaması sırasında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu öncülüğünde toplanan CHP İstanbul ilçe başkanları da söz konusu yere gelerek TÜGVA yönetiminin açıklamalarını provokatif sloganlarla ve taşkınlığa varan fiilleriyle engellemeye çalıştı. Böylece hukuksuz bir şekilde başlayan uygulama CHP zihniyetinin siyaset malzemesine dönüştü."

TÜGVA'NIN AMACI DA YAPTIKLARI DA BELLİ

"TÜGVA'yı itibarsızlaştırma operasyonlarına birkaç gün önce yenileri eklendi. Gezi olaylarında başrolde olan ve kız kardeşi de PKK'lı bir terörist olduğu basına yansıyan bir kişinin yayınladığı sahte isim listeleriyle hedef TÜGVA bir kez daha hedef alındı. Pekiyi, itibarsızlaştırma operasyonlarının hedefi olan TÜGVA aslında nedir ya da neler yapıyor? Vakfın misyonunu, resmi web sitesinde "Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak" şeklinde ifade ediliyor. TÜGVA'nın bu misyonda sayısız program, eğitim ve barınma hizmeti veriyor. Bunlar arasında DIPLOMACY 2X, Tügva Oyunculuk Akademisi, Kadınlara Özel Pilates Eğitmenlik Kursu, Genç Yönetici Okulu Programı, Ayasofya Oryantiring Yarışması, Hadislerle Sessiz Vlog, TÜGVA Lise Yaz Kampı, Beytülmakdis Gençliği, Arapça ve İngilizce Dil Akademileri kurs ve eğitimleri var. Gençlerimizin eğitim hayatlarında önemli bir yeri dolduran TÜGVA'dan rahatsız olanların ilimizde geçmişte yıllarca yönettikleri vakıf üzerinden Kocaelispor'un adeta kanını nasıl emdiklerini de unutmamak gerekir."

"GENÇLER RAHAT OLSUN, BİZ VARIZ"

"Kocaelispor'a yapılan taraftar bağışlarıyla bedavaya getirdikleri spor tesislerinde nasıl saltanat sürdüklerini, bu tesisleri yine Kocaelispor'a kiralayarak gelir elde ettiklerini ve bu gelirden mahkemeye verilene kadar Kocaelispor'a 5 kuruş koklatmadıklarını hepimiz biliyoruz. Öğrencilere burs verildiği ifade ediliyor. Bu burslar kime ve ne kadar verildiği bir yana, bu vakıf, bu şehirde öğrenciler için bir tane yurt yaptırdı da, biz mi bilmiyoruz? Kocaelispor'u kira ödeyemediği için sokağa attığında bu tesisleri yurda çevirdi de, biz mi kaçırdık? Bu vakfın zamanında avukatlığını yapan kişi, şimdi belediye başkanı olarak TÜGVA'ya dil uzatıyor, kara çalıyor. Ancak bunların asıl amacının gençler olmadığını, biryerlerden düğmeye basılmasıyla hareket ettiğini de çok iyi biliyoruz. Gençlerimiz rahat olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Ersoğan'ın liderliğinde iktidarı devraldığımızda 76 olan üniversite sayısı 207'ye, 70 bin olan akademik personel sayısı 181 bine ve 1,5 milyon olan üniversite öğrenci sayısı 8 milyona ulaştı. Gençlik merkezi sayısı 9'dan 376'ya, spor tesisi sayısı bin 575'den 3 bin 915'e çıktı. Yükseköğrenim yurtlarındaki yatak kapasitesi 182 binden, 717 bine ulaştı. Yükseköğrenim burs ve kredi tutarı lisans öğrencileri için aylık 45 liradan 650 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 90 liradan bin 300 liraya, doktora öğrencileri için ise 135 liradan bin 950 liraya yükseldi. Şimdi TÜGVA'nın belli düzeydeki imkan ve çalışmaları üzerinden bunca hizmet ve eser gölgelemek, yok saymak isteyenler bizim çalışma ve hizmet aşkımızı asla yok edemeyecek."