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Haberler Gündem Haberleri Binali Yıldırım’a “Bir dost bir post yeter bana” yazılı koyun postu hediye edildi
Giriş Tarihi: 22.10.2021 16:00

Binali Yıldırım’a “Bir dost bir post yeter bana” yazılı koyun postu hediye edildi

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Binali Yıldırım’a “Bir dost bir post yeter bana” yazılı koyun postu hediye edildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı 28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım Sivas ziyaretine, Valilik ve Belediye Başkanlığı ile devam etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a gelen son başbakan Binali Yıldırım, Türk mimarisinin en nadide eserlerinden Gökmedrese'yi, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı ve Sivas milletvekilleri eşliğinde gezdi.

Ziyaretine Valilik ve Belediye Başkanlığı ile devam eden Yıldırım, Vali Salih Ayhan tarafından tarihi bina önünde karşılandı.

Sivas hakkında Vali Ayhan'dan bilgi alan Binali Yıldırım, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Valilik sonrası ziyaretine Belediye ile devam eden Yıldırım'a üzerinde Arapça ve Türkçe "Bir dost bir post yeter bana" yazan koyun postu ve üzerinde adı yazılı Sivasspor forması hediye edildi.

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Binali Yıldırım’a “Bir dost bir post yeter bana” yazılı koyun postu hediye edildi
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