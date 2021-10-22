Binali Yıldırım’a “Bir dost bir post yeter bana” yazılı koyun postu hediye edildi

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a gelen son başbakan Binali Yıldırım, Türk mimarisinin en nadide eserlerinden Gökmedrese'yi, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı ve Sivas milletvekilleri eşliğinde gezdi.

Ziyaretine Valilik ve Belediye Başkanlığı ile devam eden Yıldırım, Vali Salih Ayhan tarafından tarihi bina önünde karşılandı.

Sivas hakkında Vali Ayhan'dan bilgi alan Binali Yıldırım, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Valilik sonrası ziyaretine Belediye ile devam eden Yıldırım'a üzerinde Arapça ve Türkçe "Bir dost bir post yeter bana" yazan koyun postu ve üzerinde adı yazılı Sivasspor forması hediye edildi.