Başkan Erdoğan cuma namazını kıldığı Taksim Camisi
'nde cemaate hitap etti: Biz birbirimizi Allah için seviyoruz ve Allah için sevmeye devam edeceğiz. Mal, mülk vesaire bunlar için değil sadece Allah için sevmek. Yoksa geldik, gidiyoruz. Birileri sorarsa 'Nereye gidiyorsun?' diye vereceğimiz cevap şu: Herkesin gittiği yer. Bunun dışında başka bir şey var mı? Herkesin gittiği yere biz de gideceğiz ve bundan kurtuluş yok. Malikel mülk olan sadece Allah. Kimse 'Ben daha büyük bir güç sahibiyim' demesin, kimse 'Ben daha büyük güç sahibi olmanın ötesinde mülkün sahibiyim' demesin. Hepimiz gideceğiz, onun için tevazu bizim için en güzel çıkış yolu, mütevazı olacağız. Cumanız mübarek olsun.