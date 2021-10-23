Casuslar ‘Parayı takip et’ yöntemiyle yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı
'nın (MİT
), İsrail
gizli servisi Mossad
'ın Türkiye
'de faaliyet gösteren 15 kişilik 5 ayrı şebekesine yönelik gerçekleştirdiği son yılların en kritik operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. Deşifre edilen kozmik bilgilere istihbarattaki "Parayı takip et" ilkesiyle ulaşıldığı öğrenildi. 27 yaşındaki A.B.'nin şebekenin canlı kurye sorumlusu olduğu saptandı. A.B.'nin isminin belirlenmesinden sonra gerisi çorap söküğü gibi geldi ve şebekenin bütün üyelerinin isimlerine ulaşıldı. MİT'in Mossad'a yönelik gerçekleştirdiği bu büyük operasyona, Osmanlıca "önemli", "itina edilen" anlamına gelen "Muteni" isminin verildiği öğrenildi.
Kurye A.B.'nin ifadesine SABAH Özel İstihbarat Bölümü ulaştı. A.B. şunları söyledi: "Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bulunan A.Z. bana, 'Kalabalık ve umuma açık yerlerde teslimat yap' talimatı verdi. Gönderilen paraları kimi zaman döviz büroları kimi zaman havale ofislerinden teslim alıyordum. Bu paraları A.Z.'nin söylediği kişilere elden ve havale bürolarından iletilmesini sağlıyordum. Benim ücretimi teslim edeceğim paranın içerisinde gönderirdi. Paraları, Marmaray durakları veya metrobüs duraklarında elden teslim ettim."
15 kişilik şebekenin bir diğer üyesi olan 29 yaşındaki R.A.A. da yine Almanya'da ikamet eden Mossad yetkilisi A.Z.'den aldığı talimatlar doğrultusunda, Başakşehir'de Arap vatandaşların oturduğu lüks siteye giderek posta kutusu üzerinde yazan adları tespit etti ve saha sorumlusuna gönderdi. Wİ-Fİ Collector uygulaması vasıtasıyla burada oturan Arap asıllı vatandaşların bilgilerini toplayarak Mossad yetkilisine iletti. Verdiği bilgilerin karşılığını da Bitcoin olarak aldı.
HER GÖRÜŞMEDE KONSOLOSLUKTAN 400 DOLAR ALDI
Bir diğer bilgi sağlayan ve kuryelik de yapan 15 isimden birisi olan 46 yaşındaki R.A.A. da Mossad'la ilk temasının 1999'a dayandığını söyledi. O dönem verdiği bilgiler karşılığında İsrail'in daha sonra Levent'e taşınacak olan Harbiye'deki Başkonsolosluğu'na iki ayda bir gittiğini söyleyen R.A.A., "Her görüşmede 400 dolar alıyordum. Levent'teki binaya da gittim" dedi.
TIP KONGRESİNE DİYEREK MOSSAD İLE GÖRÜŞMEYE GİTTİ
İsrail için para karşılığı casusluk yapan ve tutuklanan 15 isimden Filistinli Muhammed Salhab'ın (27), Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi ve intern doktor olduğu ortaya çıktı. 3 Eylül sabahı hastanedeki nöbetinden çıkıp evine gelen Salhab'ın, öğleye doğru, "Cuma namazına gidiyorum" diyerek evden çıktığı ve ve bir daha geri dönmediği belirlendi. Salhab'a ulaşamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Filistin'de yaşayan baba Emad Salhab ve ağabey Wajeeh Salhab da Muhammed'i bulmak için Türkiye'ye geldi. Oğullarının Mossad ajanı olduğunu öğrenen aile şok yaşadı. Ağabey Salhab'ın yakın çevresine "Filistin'de İsrail ile işbirliği yapanlara iyi bakmazlar. Ajan olduğuna inanmak istemiyoruz. Böyle bir şey yaptıysa bile kandırılmış olabilir" dediği öğrenildi.
9 yıl önce Türkiye'ye geldiği, ilk yıl sınıfta kalınca okulu dondurduğu, bir yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra okuluna devam ettiği öğrenilen Salhab'ın yurt dışına giderken arkadaşlarına, "Tıp kongresine gidiyorum", "Ürdün'de babamla buluşacağım", "Burs almak için bir şirketle görüşeceğim" şeklinde yalan söylediği de belirlendi. Salhab'ın 3 ay önce Filistin Beyaz Eller Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne gönüllü katılıp, Filistin'de tedavi imkanı bulamayanlara hizmet verdiği öğrenildi. Salhab'ın 2018'de Erasmus'a başvurduğu, İtalya'da bir okula kabul edildiği ancak vizede sorun çıkması nedeniyle gidemediği belirtildi.
Salhab'ın, Konya'daki eski ev arkadaşı diş hekimliği mezunu Amr Mansour tarafından İstanbul Beylikdüzü'nde kurulan Eğitim-Danışmanlık Merkezi'ne sonradan ortak olduğu öğrenildi. Bir şubesinin de Filistin'de olan merkezde, Filistin'den veya yurtdışından üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelmek isteyen öğrencilere danışmanlık hizmeti verdikleri ileri sürülüyor. Tolga YANIK /
SABAH
DÜNYA SABAH'IN MANŞETİNİ KONUŞUYOR
SABAH'ın "Mossad casuslarına MİT operasyonu" başlıklı haberi gündeme bomba gibi düştü. İsrail basını, haberi geniş şekilde sayfalarına taşırken, uluslararası ajans ve medya organları da gelişmeleri sürekli güncelleyerek aktarmaya devam ediyor.
İsrail'de Arutz Sheva gazetesinin haberinde "SABAH gazetesinin haberine göre Türk Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Mossad bağlantılı 15 kişiyi yakaladı" denildi. Jerusalem Post gazetesi 15 kişinin casusluk yaptıklarını itiraf ettiklerini aktardı. Times of Israel sitesi ve Haaretz gazetesi de gelişmeleri okuyucularına iletirken SABAH'ı kaynak gösterdi. Ynet'te ise "Türk basınına göre, Türkiye'deki yabancı öğrenciler hakkında Mossad'a bilgi sağlayan hepsi Arap kökenli olan 15 kişi yakalandı" denildi. Fransız AFP casusluktan gözaltına alınan kişilerin Türkiye'deki Filistinli ve Suriyeli öğrenciler hakkında bilgi toplamakla suçlandıkları detaylarına yer verdi. Rus haber ajansı Sputnik'te "Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; bir yıldır büyük bir gizlilikle yürütülen operasyon sonucunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler veya Türkiye'de ikamet eden parlak yabancı öğrencilerle ilgili biyografik istihbarat toplayarak casusluk yapan İsrail istihbarat şebekesinin bütün şifreleri çözüldü" denildi. Çin haber ajansı CGTN ve Irak merkezli Rudaw TV de haberi okuyucularına duyurdu. DIŞ HABERLER