Giriş Tarihi: 23.10.2021 17:34 Son Güncelleme: 23.10.2021 17:50

Son dakika... Bakan Koca İnsidans haritasını paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka durumu...

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, 9-15 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu. Koca yaptığı paylaşımda, "9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "9-15 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA VAKA SAYISI 292,33 OLDU Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.