Tunç Soyer’e heykel tepkisi! Dikmekle ve saymakla bitmiyor

AK Parti İzmir İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin "Deprem Anıtı" girişimini eleştirdi. İzmir'de bakımsız ve yersiz heykel dikme dönemi yaşandığını söyleyen Kişili; "CHP'liler heykel dikince hizmet ettik sanıyor. 30 Ekim İzmir Depremi için 400 Bin TL değerinde bir anıt yapacaklarmış. Her şey bitti, bir tek bu kaldı. Olmasın, yapmasınlar demiyoruz. Ancak, depremin deva bekleyen başka yaraları dururken, çok yersiz ve zamansız bir iş olduğu da aşikâr. Bitmedi! Bayındır'dan Kültürpark'a getirdikleri ilk yaşayan heykel perişan halde; çiftçi Zeynep Teyze'den esinlenilen heykel bakımsızlıktan dökülüyor. Demek ki, heykelleri dikmekle de saymakla da iş bitmiyor!" diye konuştu.