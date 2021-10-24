Cumhuriyetin’in skandal manşetıne yalanlama TÜRGEV ve TÜGVA güzide kurumlar

Türkiye
'nin gözde kurumlarını hedef göstermeye devam eden Cumhuriyet Gazetesi
, bir FETÖ taktiği olan 'çamur at izi kalsın' stratejisini sürdürüyor. Daha önce de AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin TÜGVA başta olmak üzere bazı dernek ve vakıflara para aktardığı yalanına sarılan Cumhuriyet, skandal bir manşetle bu kez Eskişehir
Vali Yardımcısı Salih Altun'u hedef aldı. Altun'un Bitlis
Vali Yardımcılığı görevindeyken TÜGVA, TÜRGEV, Ensar Vakfı
, İlim Yayma Cemiyeti
gibi vakıf ve STK'lar için "paralel terör örgütü" gibi ifadeler kullandığını yazan Cumhuriyet'i, bizzat Salih Altun yalanladı. Altun, bu ifadelerin şahsına ait olmadığını söyledi.
'HUSUMET DEVAM EDİYOR'
Söz konusu dernek ve vakıfların Türkiye'nin güzide oluşumları olduğunu söyleyen Altun, isminin böyle mesnetsiz ifadeler üzerinden konuya alet edilmesinden büyük rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Altun şu açıklamayı yaptı: "Bitlis Vali Yardımcısı olarak görev yaptığım 2015-2016 dönemi ile ilgili çıkan haberlerde ismimin geçmesi nedeni ile kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Husumetten kaynaklı yaftalama ve mesnetsiz yakıştırmaların TÜGVA ile zorlama bağlantılarla ilişkilendirilmeye çalışılarak habermiş gibi servis edilmesi son derece talihsiz ve kasıtlıdır.
TÜGVA, TÜRGEV, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti gibi vakıf ve STK'lar kamu yararına çalışan, ülkemiz için faydalı nesiller yetiştirme gayreti içinde olan kurumlardır. Böylesine güzide vakıf ve STK'lar hakkında 'paralel yapı, terör örgütü' gibi mesnetsiz nitelendirmeler yapılması ve konuya ismimin alet edilmek istenmesinden büyük rahatsızlık duydum. 17 yıldır mülki idare amirliği yapmaktayım. Başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm şer odakları ile layıkı ile mücadele ettim. 15 Temmuz 2016 hain darbe gecesi de Bitlis Vali Vekili olarak vatansever kamu görevlileri ve halkımız ile birlikte darbeye karşı koydum ve darbecilerin tutuklanmasını sağladım. Süregelen bu mücadele esnasında birçok kripto unsurun husumeti ile karşılaştığım ve bu husumetin hâlâ devam ettiği de yadsınamaz bir gerçektir."