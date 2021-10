Talimat verdim istenmeyen adam ilan edilecekler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanı 'nda Eskişehir Millet Bahçesi İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi:Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala . Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı 'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya. Siz burayı ne zannediyorsunuz. Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye. Burası öyle bir kabile devleti değil. Burada Dışişleri Bakanlığı'na gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim, ne yapması gerektiğini söyledim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler.Yeri geldi üzerimize salınan terör örgütleriyle savaştık. Yeri geldi ekonomik tetikçilerle boğuştuk. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle üstesinden geldik. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinin eşiğindeyiz. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz ülkemizin 2053 vizyonunu da yavaş yavaş oluşturuyoruz.Türkiye'yi ekonomi ve diplomaside zora sokarak siyasi iktidarı değiştirmeyi hedeflediklerini açıkça söyleyenlerin amaçları, ülke ve milletimizin menfaatlerini korumak değildir. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında 'İstenmeyen adam ilan edilecekler' sözleri devletler arası ilişkilerde "persona non grata" ilanı anlamına geliyor. Bunun anlamı da bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması ülkenin yerel hükümeti tarafından yasaklanan yabancı bir kişi demek.Bunlar bizi engellemek için terör örgütleriyle de yürürler. Bunlar terörist 'Selo' ile beraber olurlar. Bunlarda ar yok. Yasin Börü'yü öldüren 'Selo' değil miydi? Ordaki vatandaşları sokağa döken 'Selo' değil miydi? Şimdi kalktılar onu içeriden çıkarmanın derdindeler. Yargı ne derse o, çıkaramayacaksınız.Eşi televizyon programına çıkıyor, 'ben çocuklarımla masumane oturuyorum.' Senin çocukların masumane de o şu anda toprağın altında öldürülmüş olan günahsız vatandaşlarımız, geride bıraktıkları yavruları, Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi ne? Sen anasın da Yasin'in anası ana değil mi?Ekonomıdesıkıştırılmaya çalışıldığımız tablo asla Türkiye'nin gerçek yerini göstermiyor. Küresel ekonomideki çalkantılar yeni değildir. Dünya ekonomisinde bozulma pek çok alanda aşırı fiyat yükselişlerine yol açtı. Bu fiyat artışlarından biz de etkilendik. Yaşadığımız sıkıntılar geçicidir ama elde edeceğimiz kazançlar nesiller boyu devam edecektir.BaşkanErdoğan, AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu2023 yaklaştıkça CHP'nin başını çektiği muhalefetin provokasyonları da artıyor. Yalan terörü dahil her şeyi deniyorlar. Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar, daha sonra hem de üniversite sınavına girecekleri günlerde gençlerimizi galeyana getirmek istediler. Kadrolu militanlarını öne sürerek yurtlar üzerinden üniversite gençliğimizi provoke etmek istediler. Bir ara hakim ve polisleri, daha sonra öğretmenlerimizi tehdit ettiler. Neler demediler memurlara, öğretmenlere, tehdit ettiler. Niye? Sen kimsin de benim memurumu tehdit ediyorsun? Sen kimsin de benim polisini tehdit ediyorsun, bu ülkede alnının akıyla gelip bir kariyer almış memuru tehdide yelteniyorsun? Ülkemin memuruna sesleniyorum: Sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbirisi kılınıza dokunamaz. Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Bunun bedelini de ödeyecekler. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, çıkacak. Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP'nin tehditlerinden payını almamış olsun, yalan terörüne maruz kalmasın.(AK Parti Gençlik Kolları'nın 'dik dur eğilme' tezahüratları üzerine) Gençler gördüğünüz gibi dimdik ayaktayız. Türkiye'de istikrarın, huzurun, kalkınmanın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Son 19 yılda karşılaştığımız nice badireyi nasıl suhuletle atlattıysak, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. 2023'te sandıkları patlatmaya var mıyız? Ben özellikle Eskişehir'in analarına çok güveniyorum, Eskişehir'in anaları inşallah 2023'ü CHP'ye zindan edecektir. Onca iftiraya, yalana rağmen milletimiz bize güveniyor, kendisi ve evlatlarının geleceğini AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda görüyor.CHP faşist kodlarından kurtulamıyor. Sadece son haftalarda yaşadıklarımız bile bize omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu göstermeye kâfidir. Bu arada Başkan Erdoğan, Tunceli'de PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun babasını telefonla arayarak başsağlığı diledi.