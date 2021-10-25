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Giriş Tarihi: 25.10.2021 21:22 Son Güncelleme: 25.10.2021 21:39

Başkan Erdoğan, Şevket Mirziyoyev ile görüştü

AA
Başkan Erdoğan, Şevket Mirziyoyev ile görüştü

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Özbekistan'da yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Mirziyoyev'i tebrik etti, seçim sonuçlarının kardeş Özbekistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gücünü ortak tarih ve kültürden alan iki ülke ilişkilerinin yeni dönemde daha da güçleneceğine, stratejik ortaklığın dayanışma ve samimiyetle daha da pekişeceğine inandığını belirten Erdoğan, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

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Başkan Erdoğan, Şevket Mirziyoyev ile görüştü
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