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Giriş Tarihi: 25.10.2021 14:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek

AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’a gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Azerbaycan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Vatan Muharebesi neticesinde işgalden kurtarılan Fuzuli'deki Uluslararası Havalimanının açılışıyla bölgede yapılan kara yolunun ve Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenlerine katılacak.

Ziyarette Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek
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