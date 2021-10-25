Çamur medyasının son hedefi ’hafızlık töreni’

Afyonkarahisar'da eğitimlerini tamamlayan 155 genç için hafızlık icazet töreni düzenlendi. Hacı Mehmet Sayın Camii'ndeki törene, Vali Gökmen Çiçek, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve çok sayıda davetli katıldı.

"KIRMIZI ŞERİTLİ PROTOKOL YOLU" YALANI

Ancak, aralarında Birgün, T24 ve Halk TV'nin de bulunduğu bazı yayın organları, bu töreni çarptırdı. Caminin içinde hafızların geçmesi için hazırlanan bölümün, protokol mensupları için özel olarak yaptırıldığı yazıldı. Söz konusu basın kuruluşları haberi, "Camide kırmızı şeritli protokol yolu", "Camiden protokol yolu geçirildi" şeklinde başlıklarla duyurdu. Hatta törende protokol mensuplarının, altın varaklı koltuklarda oturduğu yazıldı.

VALİLİK, GÖRSELLERLE HABERİ YALANLADI

Bahse konu haberler üzerine Afyonkarahisar Valiliği açıklama yaptı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "protokol şeridi" olarak nitelendirilen bölümün, hafızların cemaati rahatsız etmeden bir bütün olarak geçmeleri için oluşturulduğu, iki koltuğun protokolün oturması için değil, hafızlık icazet merasimlerinde olduğu gibi kurra hafızları için konulduğu, protokol mensuplarının ise yerde oturduğu belirtildi. Açıklama, fotoğraflarla da desteklendi.