İhanet trafiği ABD raporunda

15 Temmuz'un kontrol merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 9 bin 204 sayfalık gerekçeli kararının en dikkat çeken bölümlerden biri, ABD İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi'nin darbe girişimini yöneten alçakların uçuş trafiğini deşifre eden raporu oldu. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 12 Temmuz'da tamamlanan gerekçeli kararda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi için yaptığı hazırlıklar adım adım anlatıldı.Gerekçeli karardaki en önemli bilgilerden biri 'Namık' kod adlı Adil Öksüz 'ün Ankara'da katıldığı darbe toplantıları oldu. Kararda yer alan detaylara göre, FETÖ, 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'nden umduğu siyasal tablonun çıkmaması üzerine, darbe yaparak yönetimi ele geçirmeye karar verdi. TSK'ya sızdırılan askerleri yöneten imam Adil Öksüz, Deniz Kuvvetleri imamı Hakan Çiçek ve askeri yapılanmadan sorumlu mahrem imamlardan Harun Biniş , darbe toplantıları için harekete geçti. Ankara Hava Lojistik Komutanlığı imamı olan firari Serkan Aydın, 9 Kasım'da örgüte ait Ümitköy Empati Danışmanlık şirketi adına Çankaya'da 3 katlı villa kiraladı. Adil Öksüz, Kemal Batmaz , Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş, ilgili mahrem imamlarla bu villada toplantılar yaptı. Bu toplantılarda, darbe girişimini sevk ve idare edecek üst kurmay kadro belirlendi. Öksüz, 27 Aralık 2015 ile 15 Haziran 2016 arasında 12 kez Ankara'ya giderek darbeye hazırlık toplantılarına katıldı. Öksüz, her önemli toplantının ardından ABD'ye giderek Fetullah Gülen'e bilgi verdi. Gelen talimatları dönüşte örgüt mensuplarına aktardı. Türkiye 'de yapılan toplantılar sonrasında, TSK yapılanmasını yöneten isimlerin Türkiye-ABD arasındaki hava trafiği başladı. Ancak bu trafik, dikkat çekmemesi için ABD'ye doğrudan gitmek yerine farklı ülkelerden gerçekleştirildi. Hakan Çiçek, 6 Kasım 2015'de İsviçre, Kemal Batmaz 14 Kasım 2015'de İngiltere , Harun Biniş ise 16 Kasım 2015'de Almanya'ya havayolu ile çıkış yaptı. Hakan Çiçek 11 gün sonra, Kemal Batmaz 27 gün sonra, Harun Biniş ise 8 gün sonra yine bu ülkelerden Türkiye'ye dönüş yaptı. Akıncı davasına ulaşan rapor, ABD yolculuklarını gizleyen mahrem imamları deşifre etti. ABD İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma Ataşeliği ile yapılan yazışma sonucunda Öksüz, Çiçek, Batmaz ve Biniş'in Türkiye'den farklı ülkelere çıkış yaptıkları tarihlerde o ülkeler üzerinden ABD'ye giriş yaptıkları belirtildi. Gerekçeli kararda, sanıkların örgüt elebaşından darbe girişimine yönelik talimatları almaları ve örgüt liderinin emri doğrultusunda darbe girişimi hazırlıklarına başladığı kaydedildi. Örgüt elebaşısı Fetullah Gülen ile ilişkisini her fırsatta inkar eden Kemal Batmaz'ın yalanı da ABD İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma görevlilerinin kendisiyle yapılan mülakat üzerine tutulan tutanakla ortaya çıkmış oldu. Mahkemeye gönderilen raporda, Batmaz'ın 1 Ocak 2016'da ABD'ye giriş yaptığında kişisel kullanım amacıyla yanında 7 bin dolar getirdiği, göçmen vizesi gereksinimi atlatmak için ülkeye birçok kez geldiği düşüncesiyle durumu kuşkulu görülerek kendisi ile mülakat yapıldığı belirtildi. Kemal Batmaz ile yapılan mülakatta sanığın ilk gece New York Riviera Hotel'de kalacağını, geri kalan tüm zamanında ise Pensilvanya 'da Gülen ile kalacağını, arkadaşı İsmail Çelik'in kendisini alacağını ve otele götüreceğini, diğer arkadaşı Yavuz Yunus'un ise kendisini Fetullah Gülen'in evine götüreceğini söylediği kaydedildi. Tutanaklarda Adil Öksüz'ün de İngiltere üzerinden ABD'ye gittiğinin tespit edildiğini belirtildi.