Kuran sayfalarını konfeti yapıp sahaya attılar

Ordu
'da, önceki akşam Yeni Ordu Stadyumu
'nda oynanan Orduspor 1967
ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor
arasındaki TFF 3
. Lig Grup müsabakasında taraftarlar oyunun 52. dakikasında sahaya konfeti attı. Bir vatandaşın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde atılan bazı konfetilerin Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Türk Bayrağı
içeren sayfalardan yapıldığı görüldü. Parçalar sahadan toplandı. Konfetilerin, taraftar grubu lideri Ş.O.'nun ortaokul ve lise öğrencilerinden istediği kullanmadıkları ders kitaplarından kesilerek yapıldığı belirlendi. Ş.O.'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.