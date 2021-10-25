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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Kuran sayfalarını konfeti yapıp sahaya attılar

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kuran sayfalarını konfeti yapıp sahaya attılar
Ordu'da, önceki akşam Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanan Orduspor 1967 ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor arasındaki TFF 3. Lig Grup müsabakasında taraftarlar oyunun 52. dakikasında sahaya konfeti attı. Bir vatandaşın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde atılan bazı konfetilerin Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Türk Bayrağı içeren sayfalardan yapıldığı görüldü. Parçalar sahadan toplandı. Konfetilerin, taraftar grubu lideri Ş.O.'nun ortaokul ve lise öğrencilerinden istediği kullanmadıkları ders kitaplarından kesilerek yapıldığı belirlendi. Ş.O.'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
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Kuran sayfalarını konfeti yapıp sahaya attılar
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