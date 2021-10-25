Şehidin maaşını eğitime harcıyor

Şehit Metin Düzgün Erkek ve Kız Kur'an Kursu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında destekleri ile 2019 yılında Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan İbrahim Hakkı Konyalı Camii'nin altında hizmete açıldı. Pandemi nedeniyle öğrenci sayısı düşen kursta şuan çocuk, kadın ve erkek olmak üzere yaklaşık 160 kişi eğitim görüyor. Kursiyerler hem kuran-ı kerim öğreniyor hem de tüm şehitlerimiz adına dualar edip, hatimler indiriyor. Şehit oğlundan gelen tüm tazminatı bu kurs için harcayan baba Harun Düzgün'de vaktinin büyük bir bölümünü burada geçiriyor.

CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİYLE AÇTIK

Hem gelenlerle ilgilenen hem de kursun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Düzgün, duygularını SABAH'a anlattı: "Oğlum vatanı, bayrağı için şehadete yürüdü. Bizde oğlumun şehitlik tazminatını hayır işlerinde kullanmak istedik. Bu caminin alt kısmı boştu ve burayı kuran kursu yapmaya karar verdi. Çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da destekleriyle burayı hizmete açtık. 4-6 yaş grubu çocuklar dahil yaklaşık 160 kişiye eğitim veriyoruz. Onun dışında dışarda kalan, yiyecek yemeği olmayanlara da kapımız açık. Kalacak yerimiz de var yiyecek ekmeğiz de. Allaha çok şükür burada kuranlar okunuyor, öğretiliyor. Şehitlerimize dualar ediliyor" dedi.

6 ÜNİVERSİTELİYE DE BURS VERİYOR

Pandemiden önce 9 öğrenciye şuan ise 6 üniversite öğrencisine şehit oğlunun maaşıyla burs verdiğini de ifade eden Harun Düzgün, "Elimizden geldiğince üniversiteli evlatlarımızı da unutmamaya çalışıyoruz. Şuan için 6 evladımıza karınca kararınca burs veriyoruz. Bu sayıyı artırmak içinde gayret ediyoruz, Vatan için şehit olan oğlumun parasını yine bu vatanın gençlerine, çocuklarına harcamaya çalışıyoruz. Evladımız şehadete yürüdü ama parasıyla geride kalanlara katkı sağlıyor. Elhamdülillah buda bize yetiyor. Dünya malında gözümüz yok. İnsanlar için maddi-manevi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Harun Düzgün bunların dışında kimin ne ihtiyacı varsa elinden geldiğince, gücü yettiğince karşılamaya çalıştığını da ifade etti.