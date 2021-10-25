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Giriş Tarihi: 25.10.2021 15:14 Son Güncelleme: 25.10.2021 15:34

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Mardin'de 1'i Gri kategoride 2 terörist etkisiz

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Mardin’de 1’i Gri kategoride 2 terörist etkisiz

Son dakika açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Mardin Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat Timlerimiz, 3 gün boyunca sürdürdükleri operasyonu başarıyla tamamladı. Biri Gri Kategoride 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim, bu ülkenin bu Milletin evlatlarını muhafaza eylesin...

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin kırsalında Polis Özel Harekat timlerinin sürdürdüğü operasyonda Gri Kategoride yer alan Ruken kod adlı Songül Özgün'ün de içinde olduğu 2 terörist, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri, Mardin Artuklu kırsalında PKK/KCK terör örgütü içerisinde sözde özel kuvvetler yapılanmasında yer alan 2 örgüt mensubunun bulunduğu ve silahlı,bombalı eyleme yönelik hazırlıklar yaptığı bilgisi üzerine, bölgede operasyon başlatıldı.

GRİ KATEGORİYE BİR ÇİZİK
Operasyon kapsamında; EGM Havacılık Daire Başkanlığına ait İHA/SİHA'larla 24 saat alandaki Polis Özel Harekat timlerine hava desteği sağlandı. Polis Özel Harekat, Havacılık ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personeli tarafından 3 gün boyunca aralıksız sürdürülen operasyon neticesinde teröristler çıkan çatışmada Gri Kategoride yer alan Ruken kod adlı Songül Özgün'ün de içinde olduğu 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

BAKAN SOYLU PAYLAŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu sosyal medyadan duyurdu. Bakan Soylu, " Mardin Artuklu kırsalında Polis Özel Harekat timlerimiz, 3 gün boyunca sürdürdükleri operasyonu başarıyla tamamladı. Biri Gri kategoride 2 terörist, ölü olarak ele geçirildi.Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim, bu ülkenin bu Milletin evlatlarını muhafaza eylesin" şeklinde paylaşımda bulundu.

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Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Mardin'de 1'i Gri kategoride 2 terörist etkisiz
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