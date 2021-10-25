Üniversite öğrencilerine 1.5 milyon TL’lik destek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, Yükseköğrenim Yardımı kapsamında bu yıl içerisinde 2 bin 486 üniversite öğrencisine 1,5 milyon TL tutarında destek verdiklerini açıkladı. Yardımın yıl boyunca ihtiyaca göre yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, bu yıl içerisinde 2 bin 486 öğrenciye destek verdiklerini söyledi. Yükseköğrenim öğrencilerine verilen yardımın geçmiş yıllarda diğer sosyal yardımların altında sürdürüldüğüne dikkat çeken Bakan Yanık, "Artık üniversite öğrencilerimize yaptığımız bu yardımı daha etkin ve verimli kullanabilmek için ayrı bir başlık olarak sürdürüyoruz. Öğrencilerin talepleri ışığında bu yardımı daha verimli kullanmayı hedefliyoruz. Bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine toplamda 1,5 milyon TL tutarında destek verdik. Türkiye
'nin geleceğini inşa edecek olan üniversite öğrencilerimize yani gözbebeklerimize maddi/manevi her türlü desteği sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yanık, Yükseköğrenim Yardımından faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin, ailelerinin bulunduğu ildeki ve öğrenim nedeniyle ikamet ettiği yerdeki SYDV
'lere başvuru yapabileceğinin bilgisini verdi. ANKARA