Yargıtay, Gülen’in yeğenine verilen cezayı onadı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları çalışmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in halasının oğlu olan Hüseyin Avcı'nın Erzurum'da olduğunu öğrendi. MİT tarafından Avcı'nın bulunabileceği adresler saptanırken, Avcı'nın yakalanması için Erzurum'da iki adrese eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Firari olan Avcı, bu adreslerden birinde yakalanarak gözaltına alındı.

ERZURUM'DA MÜTEVELLİ HEYETİNDEYDİ

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden beri firari olan ve yaklaşık iki yıl sonra yakalanan Avcı'nın, Erzurum'un sözde mütevelli heyeti içerisinde yer aldığı ve örgüte destek veren şirketlerde hissedar olduğu öğrenildi. İfadesi alındıktan sonra tutuklanan ve cezaevine konan Avcı, yerel mahkeme tarafından "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi. Dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamlayan daire, Fetullah Gülen'in halasının oğlu Hüseyin Avcı'ya "terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.