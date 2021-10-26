Fiyatı nasıl şişirdiklerini açıkladılar: Altın suyuna batırmışlar!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen "kitre bebek" vurgununda, belediyeden skandal savunma geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
'ın, 80 santimlik 44 oyuncak bebek için 366 bin lira ödeme yapmasının ortaya çıkmasının ardından SABAH'ın gündeme getirdiği skandala ilişkin yapılan açıklamada, "her bebeğin altın suyuna batırıldığı, fiyatların da bu nedenle yüksek olduğu" açıklandı.
İnternette 150 TL'den satılan "Beypazarı Gelini" ve "Beypazarı Damadı" temalı "kitre bebek"le ilgili yazılı açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, tanesini 10 bin liradan satın aldığı her bir bebeğin yöre halkının özelliklerini yansıttığını, takıların da kuyumcu tarafından tasarlandığını ileri sürüp, "Altın suyuna batırılarak imal edilmiştir" açıklamasında bulundu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Yöre halkının fiziksel karakterine uygun saç, makyaj yapılmıştır. Fes yeniden yapıldı. Yöresel kıyafetlerin ve ayakkabıların işlemleri dahil kesimi ve dikimi yeniden yapılmıştır. Belgesel konulu bebeklerin üzerindeki takılar özel olarak kuyumcu tarafından tasarlanmış, altın suyuna batırılarak imal edilmiştir" denildi.
TANESİ 10-14 BİN LİRA
AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Avukat Mehmet Yılmazer, söz konusu bebeklerin internet üzerinden 150 TL'den satın alınabileceğini ifade ederek tepki gösterdi. Yılmazer, "Mansur'un tüp bebekleri: Kitre bebekler... Bir tüp bebeğin 10.000 ila 14.000 TL bedel karşılığında bir uygulama sonucu gerçekleştiğini bildiğimiz 21. yüzyılda Mansur'un kitre bebeklerinin 11 bin 500 TL'ye mal olduğunu öğrendik. Aslında kitre bebeğin tanesi 150 TL'den başlıyor" dedi.
SORU SORAN GAZETECİYİ BİLE DARP ETTİRDİ
SABAH Gazetesi
'nin "Bu da 'kitre' bebek vurgunu" başlığı ile gündeme getirdiği skandalda Mansur Yavaş'ın talimatıyla Beypazarı Kent Müzesi
'ne 44 adet kitre bebek alımı yapıldığı, 44 bebek için 366 bin lira ödendiği ortaya çıkmıştı. Yavaş'a, kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler de darp edilmişti. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak
ve kameraman Tansel Yılmaz
, Mansur Yavaş'ın çok sayıda koruması tarafından yumruklanmıştı.