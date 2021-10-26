Giriş Tarihi: 26.10.2021

Fiyatı nasıl şişirdiklerini açıkladılar: Altın suyuna batırmışlar! TOLGA ÖZLÜ

Tanesi 11 bin 500 liraya oyuncak bebek satın alan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden skandal gibi savunma geldi. Belediye, bebeklerin fiyatının altın suyuna batırıldığı için yüksek olduğunu açıkladı