İBB İnsani Su Kullanım Hakkını kaldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grubu Mayıs 2019'daki İSKİ Genel Kurulu'nda İstanbullunun suyu daha verimli ve ucuz kullanması amacıyla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından 2010 yılında kabul edilen İnsani Su Kullanım Hakkı'nı meclisten geçirdi. Oybirliği ile alınan karar ile İstanbullu AK Parti grubu sayesinde her 2.5 metreküp suyun 0.5 litresinin (500 litre) ücretsiz kullanma hakkına sahip olmuştu. Bununla yetinmeyen AK Parti Grubu suda yüzde 60 indirim kararını meclisten geçirdi. Ayrıca 16 Temmuz 2020'deki meclis oturumunda bakım bedellerinin kaldırılmasını sağladı.
TEMMUZ, ARALIK, MAYIS VE EYLÜL MECLİSİNDE KALDIRMAK İÇİN TEKLİF VERDİ
İstanbullunun verimli bir şekilde kullandığı suya İBB yönetimi 2 yılda 6 defa zam yapılması talebinde bulundu. Toplamda yüzde 400'e ulaşan zam teklifleri AK Parti ve MHP grupları tarafından reddedildi. İBB yönetimi her zam talebinde ayrıca su bakım bedellerinin yeniden fiyatlandırılması ve ücretsiz kullanılan insani su kullanım hakkını kaldırma teklifinde bulundu. 2020 yılı Temmuz ve Aralık ayları ile 2021 yılı Mayıs ve Eylül aylarındaki bu teklifler de Cumhur İttifakı İBB Meclis üyeleri tarafından reddedildi.
Mayıs 2021'deki İSKİ Genel Kurulu'nda zam teklifinin Kasım ayına ertelenmesine rağmen İBB yönetimi 7 Eylül'de Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda suya yaklaşık yüzde 40'lık bir zam talep edildi ayrıca insani su kullanım hakkının kaldırılması istendi. AK Parti Grubu adına konuşan Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, insani su kullanım hakkının kaldırılmasını doğru ve vicdani bulmadıklarını belirterek suya ise yüzde 15.62 zam yapılabileceğini ifade etti. Yapılan görüşmeler sonrasında İnsani Su Kullanım Hakkının kaldırılması teklifi reddedilirken suya ise yüzde 40 yerine yüzde 15.62 zam geldi.
İnsani su kullanım hakkını kaldıramayan İBB yönetimi ise AK Parti tarafından getirilen insani su kullanım hakkını 14 Ekim 2021 tarihinde meclis kararı olmadan sonlandırdı. Meclis Genel Kurulunun onayı olmadan alınan karar sonrasında su fiyatları yüzde 20 arttı. Böylece İstanbullu su fiyatlarını yaklaşık yüzde 36 daha zamlı kullanmaya başlayacak.
VAADİNİ TUTMADI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde İstanbulluya suyu daha ucuz kullandırma sözü vermesine ve AK Parti Grubu tarafından getirilen İnsani Su Kullanım Hakkı'nın reklamını yapmasına rağmen aldırdığı bu karar sonrasında İBB yönetimi Sayıştay'ın İnsani Su Kullanım Hakkı'nı mevzuata aykırı bulduğu için kaldırdığını iddia etti.
İBB yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Sayıştay; 2020 yılı İSKİ Denetim Raporu'nda; "İnsani Su Hakkı" uygulamasının mevzuata aykırı olduğu ve kanuni düzenleme gerektirdiğini belirtti. Bu görüşü dikkate alan İSKİ, uygulamanın devamı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulundu. 14 Ekim 2021'de toplanan İSKİ Yönetim Kurulu, yeni karar çıkıncaya veya bir düzenleme yapılıncaya kadar söz konusu uygulamanın durdurulması yönünde karar aldı" ifadelerine yer verdi.
'SAYIŞTAYIN ELEŞTİRİSİ OLAN BİRÇOK KONU VAR'
SABAH gazetesine açıklama yapan AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkan Muhammet Kaynar, "En son 7 Eylül tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda insani su hakkı ile ilgili uygulamanın devam etmesini yönünde karar alınmıştı. Genel kurul kararına rağmen yönetim kurulu karar alıp farklı bir uygulama yapamaz. Sayıştay'ın farklı konularda eleştirisi olan birçok konu var. Onların hiç birisi ile ilgili uygulamadan vazgeçmeyip vatandaşın lehine olan ve suya gizli zam imkanı veren bu konuda uygulama yapmış olması içinde bulunduğu tezatı gösterir. Ayrıca Sayıştay raporu 2020 yılında ait olup 2021 yılı Mayıs ayında İBB yönetimine teslim edilmiş. O günden bu tarafa bu işlemlerle ilgili neden gerekli müracaatlar yapılmamış. 7 Eylül tarihinde alınan genel kurul kararına rağmen neden böyle bir uygulama yapıldığının sorgulanması gerekir" ifadelerine yer verdi.
'MİLLETİMİZ BUNLARIN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRECEK'
SAYIŞTAY denetçisinin kararının nihai bir karar olmadığını, sonuca itiraz edilebileceğini belirten Kaynar açıklamasının devamında şunları söyledi:
*Aynı tarihlerde İSKİ yüzde 40 zam teklifi kabul görmeyince, genel kurul tarafından yüzde 15,50 zam yapılınca, bu sefer insani su hakkını kaldırarak gizli şekilde yüzde 20 daha zam yapmış oluyor. Bunların hepsi ucuz kasaba siyaseti. Ama milletimiz bunların gerçek yüzünü görecek.
*İSKİ'nin her türlü tarife yapma yetkisi genel kurula ait. Genel Kurul tarife ile ilgili kararını belirlemiş. Sayıştay denetçisinin raporu nihai bir karar değil. Nihayetinde bunlarla ilgili Sayıştay Dairesine itiraz edilebiliyor. Sayıştay Dairesi kararı belli olduktan sonra da Sayıştay daireler kuruluna itiraz yapılabiliyor. İşine geldiği için hiçbir itiraz yapmadan bunu doğrudan uygulamaya koyması iyi niyetli olmadığının açık işaretidir. Nitekim Sayıştay'ın eleştiri konusu yaptığı diğer konularda Sayıştay'a itirazları yaptılar. Sayıştay raporunda eleştirilmesine rağmen uygulamaya devam ettikleri onlarca konu var. Bunlar hepsi çalışılmış algı operasyonları.
*Suya gizli zam yapıp suçu da Cumhurbaşkanlığı'na atmaya çalışıyor. İşleri güçleri algı. Hiç oraya buraya atmasına gerek yok. İSKİ'nin tüm tarife kararlarını genel kurul verir genel kurulda kararını vermiş İSKİ yönetim kurulu başkanı olan Ekrem İmamoğlu'na düşen genel kurulunun kararını uygulamaktır.
*Örneğin, Sayıştay 2019 yılına ilişkin raporunda şirketlerin yönetim kurulu üye sayısının fazla olduğundan bahsetmiş. Bunlar 2019 yılında 359 olan üye sayısını 2020 yılında azaltmak yerine 101 kişi daha artırarak 460 kişiye yükseltmişler. Sayıştay'ın görüşleri bunlar için çok önemli ise niye yönetim kurulu üye sayısını azaltmak yerine yükseltmişler. Tabii orada siyasi rant ve yandaşa huzur hakkı vermeleri gerekiyor.