İBB İnsani Su Kullanım Hakkını kaldırdı

'SAYIŞTAYIN ELEŞTİRİSİ OLAN BİRÇOK KONU VAR'

SABAH gazetesine açıklama yapan AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkan Muhammet Kaynar, "En son 7 Eylül tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda insani su hakkı ile ilgili uygulamanın devam etmesini yönünde karar alınmıştı. Genel kurul kararına rağmen yönetim kurulu karar alıp farklı bir uygulama yapamaz. Sayıştay'ın farklı konularda eleştirisi olan birçok konu var. Onların hiç birisi ile ilgili uygulamadan vazgeçmeyip vatandaşın lehine olan ve suya gizli zam imkanı veren bu konuda uygulama yapmış olması içinde bulunduğu tezatı gösterir. Ayrıca Sayıştay raporu 2020 yılında ait olup 2021 yılı Mayıs ayında İBB yönetimine teslim edilmiş. O günden bu tarafa bu işlemlerle ilgili neden gerekli müracaatlar yapılmamış. 7 Eylül tarihinde alınan genel kurul kararına rağmen neden böyle bir uygulama yapıldığının sorgulanması gerekir" ifadelerine yer verdi.

'MİLLETİMİZ BUNLARIN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRECEK'

SAYIŞTAY denetçisinin kararının nihai bir karar olmadığını, sonuca itiraz edilebileceğini belirten Kaynar açıklamasının devamında şunları söyledi:

*Aynı tarihlerde İSKİ yüzde 40 zam teklifi kabul görmeyince, genel kurul tarafından yüzde 15,50 zam yapılınca, bu sefer insani su hakkını kaldırarak gizli şekilde yüzde 20 daha zam yapmış oluyor. Bunların hepsi ucuz kasaba siyaseti. Ama milletimiz bunların gerçek yüzünü görecek.

*İSKİ'nin her türlü tarife yapma yetkisi genel kurula ait. Genel Kurul tarife ile ilgili kararını belirlemiş. Sayıştay denetçisinin raporu nihai bir karar değil. Nihayetinde bunlarla ilgili Sayıştay Dairesine itiraz edilebiliyor. Sayıştay Dairesi kararı belli olduktan sonra da Sayıştay daireler kuruluna itiraz yapılabiliyor. İşine geldiği için hiçbir itiraz yapmadan bunu doğrudan uygulamaya koyması iyi niyetli olmadığının açık işaretidir. Nitekim Sayıştay'ın eleştiri konusu yaptığı diğer konularda Sayıştay'a itirazları yaptılar. Sayıştay raporunda eleştirilmesine rağmen uygulamaya devam ettikleri onlarca konu var. Bunlar hepsi çalışılmış algı operasyonları.