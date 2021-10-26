Taksim Camisi İslam’a ilgiyi artırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatı üzerine yapımına Şubat 2017'de başlanan, Mimar Şefik Birkiye
'nin tasarladığı Taksim Camisi
, ibadete açıldığı 28 Mayıs'tan bu yana ziyaretçi akınına uğruyor. 24 saat boyunca açık olan ve İstanbul'a gelen turistlerin uğrak yeri haline gelen cami, aynı zamanda gayrimüslim turistlerin İslam'la tanışmasına da vesile oluyor. Mimarisinde Osmanlı
izlerini taşıyan 4 bin kişi kapasiteli caminin imamı Abdullah Özkan, cami açıldığından bu yana camiye özellikle gençlerin ilgi gösterdiğini söyledi. Özkan, "Cami rehberlerimiz mimari ile ilgili tüm sorularını cevaplıyorlar. İmam olarak bize genelde iman ve ibadet hakkında sorular soruyorlar. Özellikle gençlerimiz iman esasları ile ilgili merak ettikleri, zihinlerini kurcalayan soruları soruyorlar. Aldıkları cevaplarla da gönülleri hoş bir şekilde hoş muhabbetimizden sonra huzurla ayrılıyorlar. Anlayabilecekleri örneklerle İslam hakikatini izah etmeye gayret ediyoruz. Bunun için namaz vakit aralarında camimizde vazifemiz başında bulunarak gelen ziyaretçilerimizle ilgileniyoruz. İslam karşıtı görüşler taşımasına rağmen bazı gayrimüslimler etkilenerek İslam'ı seçiyor" dedi.
MOTOSİKLET TUTKUNU İMAM
CAMI İmamı Abdullah Özkan, Kasımpaşa'daki evinden Taksim Camisi
'ne de motosikletiyle gidiyor. 32 yaşındaki genç imam, motosikletin kendisi için tutku olduğunu söylüyor. Liselerden ve çeşitli eğitim yerlerinden konferans vermek üzere davet ettiklerinde motosikletle gidiyorum.