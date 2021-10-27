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Haberler Gündem Haberleri Baykar müjdeli haberi Twitter'dan duyurdu: İhraç edilen ülke sayısı 13 oldu
Giriş Tarihi: 27.10.2021 20:07 Son Güncelleme: 27.10.2021 20:14

Baykar müjdeli haberi Twitter'dan duyurdu: İhraç edilen ülke sayısı 13 oldu

Baykar müjdeli haberi Twitter’dan duyurdu: İhraç edilen ülke sayısı 13 oldu

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) bir ülkeye daha ihraç edilecek. Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir ülkeyle daha Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu." ifadelerine yer verildi.

Sınır ötesine düzenlenen operasyonlarda terör örgütlerine ağır darbe vuran ve elde ettiği başarılarla sık sık adından söz ettiren yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) bir ülkeye daha ihraç edilecek.

İHRAÇ EDİLEN ÜLKE SAYISI 13 OLDU

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir ülkeyle daha Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Baykar Savunma hangi ülke ile anlaşma sağlandığına dair henüz bir bilgi vermedi. TB2 SİHA'lar; Azerbaycan, Ukrayna, Katar ve Libya gibi ülkelerin envanterinde yer alıyor.

KIRGIZİSTAN SATIN ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamchybek Tashiev, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın aldıklarını açıklamıştı.

Rus basınına konuşan Tashiev, "Sadece beş ülkede bu ekipmandan var ve Kırgızistan da bu ülkeler arasına katılacak." dedi.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamchybek Tashiev yaptığı açıklamada, yaklaşık 34 milyon dolar değerinde askeri ekipman alımı gerçekleştirdiğini belirtti.

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Baykar müjdeli haberi Twitter'dan duyurdu: İhraç edilen ülke sayısı 13 oldu
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