MHP’den CHP ve İYİ Parti’ye gönderme: Bunlar ancak seçimden sonra aday belirler





HDP'nin geçen haftadan beri tezkere için bir kampanya yürüttüğünü ve kendi ortaklarına da 'hayır' demesi yönünde çağrıda bulunduğunu hatırlatan Akçay, "CHP de, HDP'nin çağrısına boyun eğmiştir. Adeta HDP'ye teslim olmuştur tezkere oylamasıyla. İYİ Parti'ye gelince güya 'evet' oyu vereceklerini söylemekle birlikte bir kısım milletvekilleri çekimser kalmıştır. Durmuş Yılmaz mesela ret oyu verdiğini açıkça ifade etti. Demek ki bunlar kendi içleri de karman çorman. Yani CHP geçmiş bazı tezkerelere 'evet' oyu vermekle birlikte çok ağır eleştirilerde bulunmuşlardır. Suriye'yi bir bataklık olarak niteleyip, 'Afrin'de Suriye'de ne işimiz var?' diyen CHP sözcüleri aynı zamanda TSK'yı ve Türkiye Cumhuriyetini işgalcilikle suçlamışlardı geçen yıl. Bir başka sözcüsü de Türkiye'yi Suriye'de nüfus mühendisliği yapmakla suçlamıştı. Bu tür yabancı Türkiye karşıtı çevreleri ve ülkelerin sözlerini ve politikalarını dillendiriyorlar. O bakımdan CHP ve İYİ Parti kendilerinden bekleneni yapmışlardır" diye konuştu.