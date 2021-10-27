Şehit ailesinden CHP’ye tepki

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

CHP ve HDP, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektirdiği takdirde Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusundaki tezkerede hayır oyu kullandı.

Bitlis'in Tatvan-Hizan karayoluna 4 yıl önce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ikamet eden Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş şehit olmuştu. Şehidin babası Celal Ateş (52), Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusundaki tezkerede hayır oyu veren CHP'ye tepki gösterdi.

ŞEHİT AİLESİNDEN CHP'YE TEPKİ

Şehit babası Celal Ateş, "Vatanımız şehitlerimiz, gazilerimiz için herkes 'evet' demeli. Bunlar evlatlarımızı şehit etti ama CHP onlardan olduğu için 'hayır' dedi. Onlarla bağlantıları var. CHP, HDP ile birlikte hareket ediyor. Biz şehit aileleri olarak CHP'yi kınıyoruz. Çocuklarımızı şehit eden teröristlere operasyon düzenlemesini istemiyorlar. Onun için 'evet' demediler. Bu millet bunlara gereken dersi verecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız dik dursun. Bu millet arkalarındadır. Ben 10 çocuk babasıyım. Çocuklarım bu vatana feda olsun. Benim oğlum vatanı milleti için şehit oldu. Sağ olsun devlet bize sahip çıktı. 2 oğlumu işe aldı. Biz şehit ve gazi aileleri olarak tezkereye 'evet' demeyen CHP'yi kınıyoruz." diye konuştu.