T3 Vakfı’ndan Murat Ongun’a yanıt gecikmedi: Biz işimize bakıyoruz, siz de “iş yapma” yarışında olunuz

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü, sosyal medya hesabından T3 Vakfına göndermede bulundu. Murat Ongun paylaşımında, "Bazı vakıflara gerek olmadan yaptık. Daha da büyüyecek atölye ve etkinliklerimiz için İBB tüm yeni fikir ve iş birliklerine açık." ifadelerini kullandı.
T3 Vakfı'ndan ise yanıt gecikmedi.
"BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ, SİZ DE 'İŞ YAPMA' YARIŞINDA OLUN"
T3 Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bazı vakıf" değil "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı" "Yaptık" değil "Daha önce yapılmış olanı aldık" Biz işimize bakıyoruz. Siz de "laf sokma" ve "reklam yapma" çabasında değil, "iş yapma" yarışında olunuz.
T3 Vakfı olarak, 3 yıla yakın bir süre boyunca geliştirdiğimiz tüm müfredat ve eğitim içerikleriyle, DENEYAP atölyelerine bağışlamış olduğumuz malzemelerin -her şeye rağmen- gençler için kullanılmasından ancak memnun oluruz."