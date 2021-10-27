T3 Vakfı’ndan Murat Ongun’a yanıt gecikmedi: Biz işimize bakıyoruz, siz de “iş yapma” yarışında olunuz

"BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ, SİZ DE 'İŞ YAPMA' YARIŞINDA OLUN"

T3 Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı vakıf" değil "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı" "Yaptık" değil "Daha önce yapılmış olanı aldık" Biz işimize bakıyoruz. Siz de "laf sokma" ve "reklam yapma" çabasında değil, "iş yapma" yarışında olunuz.