Vali Yerlikaya’dan vatandaşa 29 Ekim çağrısı

Büyük bir coşku ve sevinçle kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluları Vatan Caddesi'nde düzenlenecek "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni"ne davet etti.



Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayarak; "Kıymetli Hemşehrilerim,Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını büyük bir coşku ve sevinçle kutlamaya hazırlanıyoruz. Vatan Caddesi'nde düzenleyeceğimiz "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni"miz 29 Ekim Cuma günü saat 10.00'da. Sizleri Vatan Caddemize bekliyoruz. Gelin, "en büyük bayramımızı" birlikte kutlayalım." ifadelerini kullandı.



"29 Ekim Cumhuriyet Koşusu"



Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği koordinasyonunda Cumhuriyet Koşusu düzenlenecek. Galata Köprüsü üzerinden start alan ilk koşu organizasyonu olma özelliği de taşıyan Cumhuriyet Koşusu, koşu severlere Tarihi Yarımada'nın ruhunu farklı bir deneyimle sunmayı hedefliyor. Galata Köprüsü'nden başlayacak koşu; Gülhane Parkı, Ayasofya-i Kebir Camii, Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Cami Meydanı ve Mısır Çarşısı güzergâhında 7 kilometre olarak düzenlenecek.



"29 Ekim Cumhuriyet Koşusu" sloganı ile gerçekleştirilecek etkinlikte; 1500 kişiye yakın koşu sever, araçsız ve trafiksiz bir ortamda yarışma imkânı bulacak.



Koşu, ısınma egzersizlerinin ardından başlayarak; bitiş sonrasında ödül töreni ile tamamlanacak. 7K koşusunun gerçekleşeceği çipli koşuda dereceye giren koşucular ödüllendirilecek.Cumhuriyet Koşusu ile ilgili ayrıntılı bilgi https://istanbulcumhuriyetkosusu.com.tr/ adresindedir.



İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programları



Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya'nın katılımları ile 28 ve 29 Ekim 2021'de gerçekleştirilecek çeşitli programlarla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında; Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda il protokolü ve vatandaşların

katılımlarıyla Çelenk Sunma Töreni;



- Vali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda; il yöneticileri, eğitim, sağlık, iş dünyası, kültür, sanat ve spor camiasından çok sayıda davetlinin katılımıyla bayramlaşma programı; - İstanbul Valiliği'nde Vali Yerlikaya tarafından Tebriklerin Kabulü Töreni; - İstanbulluların katılımlarıyla Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi;



İstanbul Valiliği koordinasyonunda Tarihi Yarımada'da ilk kez Cumhuriyet Koşusu düzenlenecek.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı

28 Ekim 2021, Perşembe -Çelenk Sunma Töreni.Yer: Taksim Cumhuriyet Anıtı.Saat: 13.00



-İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya'nın Ev Sahipliğinde Kabul Töreni



Yer: Çırağan Sarayı Saat: 19.00, 29 Ekim 2021, Cuma, Tebriklerin Kabulü Töreni, Yer: İstanbul Valiliği, Saat: 09.30



Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi, Yer: Vatan Caddesi, Fatih, Saat: 10.30, -Cumhuriyet Koşusu, Yer: Galata Köprüsü, Saat: 14.30